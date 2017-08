Home » Destaque » Rodrigo Janot denuncia Ciro Nogueira e cinco deputados do Piauí todos votados em Luzilândia

Publicado em: 2 de agosto de 2017 - Ás: 12:24

O senador Ciro Nogueira (PP) e cinco deputados federais piauienses foram citados pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, na petição feita ao Supremo Tribuna l Federal, no inquérito a respeito do esquema de “farra das passagens aéreas” entre os parlamentares. A petição foi enviada ao ministro Luiz Fux no dia 24 de julho.

A lista cita 212 parlamentares suspeitos, além de Ciro, estão na relação os deputados federais piauienses Átila Lira (PSB), Maia Filho (PP), Paes Landim (PTB), Júlio César (PSD) e Marcelo Castro (PMDB).

A investigação aponta que durante os anos de 2007 e 2009, os denunciados, utilizaram indevidamente a cota de passagens aéreas disponibilizada pela Câmara dos Deputados, desviando, em favor de terceiros sem qualquer vínculo com a atividade parlamentar, esses valores de que tinham a posse devido ao cargo.

“Além da ‘venda’ da cota de passagens por alguns gabinetes, diversos outros parlamentares simplesmente desviaram os recursos destinados à aquisição de passagens em favor de terceiros, requisitando a emissão de bilhetes para o transporte de pessoas que não tinham relação com o serviço público federal”, relatou Janot.

Os indícios de fraude foram reunidos com base em informações fornecidas por duas companhias aéreas: TAM e GOL.

