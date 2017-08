Home » Destaque » Morre em Luzilândia o politico Irmão Pimba

Luzilandia. Publicado em: 2 de agosto de 2017 - Ás: 16:59 - Categorias: Destaque

Morre em Luzilândia o politico Irmão Pimba

É com profunda tristeza que noticiamos o falecimento de Francisco Carlos Gomes da Silva, o Irmão Pimba.

De acordo com as primeiras informações, Irmão Pimba estava na residência do senhor Chico Brito ( Líder Politico), quando passou mal. Foi socorrido as pressas, mas não resistiu ao infarto fulminante.

Irmão Pimba, morre aos 51 anos deixando esposa e filhos. Pimba foi candidato a vereador pelo PP em 2016.

Fonte:http://www.luzilandianamidia.com/morre-em-luzilandia-o-lider-politico-irmao-pimba.html

Notícias Relacionadas