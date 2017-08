Home » Destaque » Deputado Ismar Marques recebeu prefeito de Luzilândia para tratar sobre projetos e emendas

Publicado em: 2 de agosto de 2017 - Ás: 01:12

Deputado Ismar Marques recebeu prefeito de Luzilândia para tratar sobre projetos e emendas

O prefeito Ronaldo Gomes foi recebido na manhã desta terça feira (01.08) no escritório do deputado Ismar Marques em Teresina, onde trataram sobre diversos projetos de interesse do município de Luzilândia.

Durante o encontro o assunto também foi sobre emendas para investimentos em diversas áreas prioritárias tanto na zona urbana, como, na rural, e obras públicas importantes para o desenvolvimento da municipalidade, que irão ajudar a gerar emprego e renda para melhorar a vida das pessoas.

