Home » Política » 01 DE AGOSTO DE 2017 ÀS 16:08 Deputados da base se enfurecem com Franzé e comandante da PM por invadirem seus redutos

Publicado em: 2 de agosto de 2017 - Ás: 12:41 - Categorias: Política

01 DE AGOSTO DE 2017 ÀS 16:08 Deputados da base se enfurecem com Franzé e comandante da PM por invadirem seus redutos

Deputados estaduais da base do Governo Wellington Dias, entre eles membros do PMDB, PP e PTB, estão “enfurecidos” com o secretário de administração do Estado, Franzé Silva, e com o comandante da Polícia Militar do Estado, coronel Carlos Augusto, que são candidatos a deputado estadual provavelmente pelo Partido dos Trabalhadores.

Os dois estariam invadindo seus colégios eleitorais e “tomando” suas lideranças, principalmente vereadores.

Em privado os parlamentares da base dizem que os dois auxiliares do governador Wellington Dias estão utilizando a estrutura dos cargos que ocupam “para cooptar” lideranças e assim aumentar suas chances de vencer a eleição no próximo ano.

O deputado Júlio Arcoverde, presidente estadual do PP ( Partido Progressista ) fez um pronunciamento, hoje, da tribuna da Assembléia Legislativa do Estado, em que denunciou a falta de policiais militares no sul do Estado, especialmente na cidade de Santa Filomena, onde segundo ele para registrar um boletim de ocorrência qualquer pessoa tem de viajar mais de 200 quilômetros porque o registro só pode ser feito na cidade de Corrente.

Pedindo omissão de seus nomes, deputados contrariados com auxiliares do Governo que são candidatos, afirmam que as ações destes são voltadas quase que na totalidade para as áreas onde estão conseguindo lideranças.

No caso do comandante da PM disseram que viaturas novas são destinadas apenas para as cidades onde existe algum vereador apoiando a candidatura de Carlos Augusto.”Enquanto falta policiais nos municípios onde ninguém vota no comandante, sobram naqueles em que seus apoiadores trabalham”

Carlos Augusto

Franzé

Fonte:http://www.feitosacosta.com/noticias/exclusivas/deputados-da-base-se-enfurecem-com-franze-e-comandante-da-pm-por-invadirem-seus-redutos-21635.html

Notícias Relacionadas