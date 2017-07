Stephen Hawking: busca de alienígenas pode levar a catástrofe para humanidade

De acordo com Hawking, enquanto o planeta recentemente descoberto Gilese 832c pode ser potencialmente habitado, é pouco provável que qualquer forma de vida alienígena gostasse de saber da nossa existência, informa o Express.

No documentário Lugares Favoritos de Stephen Hawking (‘Stephen Hawking’s Favourite Places’) ele acrescentou: “O encontro com uma civilização avançada pode lembrar o encontro dos nativos americanos com Colombo. Isso não deu bom resultado”.

De acordo com ele, os alienígenas podem ser “saqueadores” que conquistam os planetas para se apropriar dos recursos, informa o Express.

O novo planeta descoberto é cinco vezes maior que a Terra e possui temperaturas semelhantes.

O planeta é considerado como uma super-Terra desabitada e fica a 16 anos-luz do nosso planeta.

Fonte: Sputnik