PTB VAI DEIXAR O GOVERNO SE JVC SE FILIAR AO PARTIDO E CONCORRER AO KARNAK, AFIRMA PAES LANDIM

Política. Publicado em: 29 de julho de 2017 - Ás: 16:42 - Categorias: Destaque

Por Ananda Oliveira e Marcos Melo

Caso o empresário e ex-senador João Vicente Claudino decida voltar ao PTB e disputar o governo do Piauí, fazendo oposição ao governador Wellington Dias (PT), os petebistas com cargos na administração estadual vão sair e acompanhar JVC. Quem afirma é o deputado federal Paes Landim (PTB), que preside o diretório da sigla no Piauí.

Segundo informações do jornal Diário do Povo, Paes Landim continua conversando com João Vicente e aguarda uma decisão do ex-senador. Para ele, JVC “deixou o partido de direito, mas de fato continua ligado ao PTB”.

Sendo esta a decisão do empresário piauiense, a base de Wellington perderá dois nomes: o secretários Fábio Abreu, Janaína Marques (Luzilândia) e Nerinho. Eles ocupam as secretarias de Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Tecnológico e Infraestrutura, respectivamente. Os três são deputados licenciados para participar de gestão petista no Piauí.

A política é dinâmica e há alguns questionamentos que precisam ser melhor esclarecidos: seria essa uma decisão unilateral do presidente Paes Landim? Os atuais secretários de Wellington estariam dispostos a deixar os cargos para acompanhar uma chapa de oposição? Se assim acontecer, veremos mais uma vez o já conhecido episódio de aliados tornando-se inimigos políticos.

A reportagem não localizou os secretários para comentar o caso.

