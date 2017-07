Home » Destaque » Prefeito de Piracuruca pensa grande e vai construir um amplo auditório na cidade

Prefeito de Piracuruca pensa grande e vai construir um amplo auditório na cidade

Com o pensamento de quem procura fazer uma grande administração e desenvolver bem o seu município, o prefeito de Piracuruca, a 120 km de Luzilândia, vem trabalhando com afinco e pensamento de transformar aquela cidade numa Piracuruca grande, porque assim sendo, grande também será o seu povo.

Nesse sentido vem realizando importantes obras como, na infraestrutura viária do município, ações que são parte do plano de modernização e mobilidade urbana, asfaltamento de diversas regiões, construção de quadras poliesportivas, duas novas Arenas Esportivas, enfim, fazendo investimento, gerando emprego e renda, proporcionando o desenvolvimento em todas as áreas”.

Embora Piracuruca já disponha de um moderno auditório, com capacidade para pouco mais de 100 pessoas, o prefeito Raimundo Alves atendendo a necessidade de um amplo espaço, moderno e climatizado, dará início nesta segunda feira, 31 de julho de 2017, a construção de um novo auditório com capacidade para 400 poltronas.

Para não esperar por recursos federais para o projeto, o auditório será construído com recursos próprios do tesouro municipal na ordem de R$ 654.659,17 e a conclusão desta obra está prevista para fevereiro de 2018.

Para o prefeito Raimundo Alves, a obra será garantia de um novo e moderno equipamento para atender as demandas do município, e um espaço digno para realização de diversas atividades.

“Há alguns anos construímos o primeiro auditório da cidade, na usina da Cultura, mas a população de Piracuruca cresceu consideravelmente de lá para cá e hoje se faz necessário um amplo e moderno auditório”, disse o prefeito Raimundo Alves.

Também deverá ser iniciada em breve outra importante obra, uma grande unidade escolar cujos recursos estão estimados em mais de quatro milhões de reais.

Com recursos próprios, a Prefeitura Municipal de Piracuruca dará inicio nesta segunda feira 31 de julho de 2017, a construção deste moderno auditório, com capacidade para 400 pessoas.

