Agora é pra valer: Ministro autoriza e a Rádio Vale do Parnaíba vai operar em FM

28 de julho de 2017

O deputado Ismar Aguiar Marques, acompanhado de sua esposa, Dra. Iolanda Carvalho Marques, estiveram na última segunda feira (24.07.17) reunidos em Brasília, com o Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, tratando da migração da Rádio vale do Parnaíba, de Luzilândia, que opera em Ondas medias, para funcionamento em Frequência Modulada.

O Ministério liberou a faixa de 94.7 e A Rádio Vale do Parnaíba recebeu autorização para funcionar com até 30k de potência.

Na mesma oportunidade, o Ministro Gilberto Kassab, e, Iolanda Marques – administradora da Radio Vale do Parnaíba – assinaram o Termo de Aditivo da Migração para FM, e agora é pra valer, o transmissor FM já está sendo fabricado e a inauguração está prevista para o final de setembro de 2017. A estrutura da torre já está pronta no morro do Alave, mais conhecido como “Recanto das Torres”,

A adaptação da outorga de execução do serviço de Radiofusão Sonora em Ondas Medias para Outorga de Radiofusão Sonora em Frequência Modulada, no município de Luzilândia, e o Extrato do Termo de Aditivo de Adaptação ao Contrato de Concessão Celebração entre a União e a permissionária Rádio Vale do Parnaíba, encontra-se publicado às fls. 142 do Diário Oficial da União desta quarta-feira, 26 de julho de 2017 e a vigência da celebração do Termo Aditivo não altera o prazo de vigência da outorga originária.

Vale ressaltar que, valeu o apoio firme e forte do Deputado Federal Júlio César(PSD), na tramitação do processo no ministério, estando o Deputado Estadual ismar Marques e Dra. Iolanda, muito gratos ao parlamentar.

