Fernando e Sorocaba abrem Mega Fashion Week do Mega Polo Moda

24 de julho de 2017

A dupla sertaneja Fernando e Sorocaba abriu ontem (23), a 23ª edição do Mega Fashion Week, evento que lança as tendências e novidades de mais de 350 marcas para a coleção Primavera / Verão do Mega Polo Moda. O evento reunião 1300 convidados Vips no maior shopping de atacado da América Latina.

A dupla animou a plateia por mais de uma hora. Fernando e Sorocaba tocaram diversos sucessos próprios e também clássicos da música sertaneja.

Entre hoje a amanhã acontecem os tradicionais desfiles, onde serão exibidos diversos looks de moda feminina, masculina, infantil, plus size e acessórios, que estarão nas ruas do Brasil na próxima estação. A cada dia serão três desfiles: 10h30, 13h30 e 15h. A produção fica sob os cuidados da Companhia Paulista de Moda.

Serviço:

23° Mega Fashion Week

Horários dos desfiles 24 e 25: 10h30, 13h30 e 15h00

Extra: Dia 25 de Julho às 10h30: Desfile especial infantil

Sobre o Mega Polo Moda

O Mega Polo Moda faz parte da história do Brás, bairro ligado à tradição têxtil de São Paulo, e sua criação foi um dos fatores fundamentais na revitalização e do incremento comercial da região. É o centro atacadista de moda mais importante do Brasil, que abastece lojas de todo o País com moda jovem, feminina, masculina, infantil, tamanhos especiais e acessórios. Além de suas 400 lojas, este complexo de moda pronta-entrega possui um centro empresarial, um hotel para 411 hóspedes, uma rodoviária própria coberta com capacidade para 33 ônibus, um andar de serviços com bancos, praça de alimentação, entre outros serviços para atender todas as necessidades de clientes que vem de todo o Brasil e de outros países.

