Promoção de saúde mental para prevenção do Suicídio

A série "13 Reasons Why", do Netflix, e o desafio da Baleia Azul quebraram o tabu, e o suicídio se tornou um dos assuntos mais comentados nos últimos meses. Polêmico e pouco discutido pela sociedade, o tema ganhou maior dimensão e abertura para se discutir os motivos que levam a pessoa a tomar essa decisão e as formas de prevenção. De acordo com os indicadores do Mapa da Violência 2017, baseados nos dados do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde, a taxa de suicídios entre jovens e adultos de 15 a 29 anos registrou alta de quase 10% em 12 anos. Em 2002, o índice era de 5,1 por 100 mil habitantes e em 2014, a taxa cresceu para 5,6. Esse ato extremo é a terceira causa de morte entre os adolescentes brasileiros. Segundo informações da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil ocupa a oitava posição em números absolutos de registro de casos de suicídio no mundo. O Estudo do Suicídio no Brasil, de 2000 a 2012, realizado pela Universidade Federal da Bahia, aponta que os homens tiram suas vidas três vezes mais do que as mulheres, e a região Sul foi a que registrou mais casos. Enquanto se registra aumento dos índices, a OMS afirma que 90% dos suicídios poderiam ter sido evitados. A questão vai além do que pode ser feito para prevenir, mas como promover saúde mental de forma que os jovens não tenham motivos para qualquer forma de comportamento autodestrutivo.