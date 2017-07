Caraigá tem a única oficina autorizada da Bentley no Brasil

Os clientes da marca, contam com as exclusividades do atendimento Personal Car (consultor técnico exclusivo). E ainda, com a comodidade do Flying Doctor, onde técnicos da Caraigá efetuam serviços dos veículos em qualquer parte do país. Dentre eles as revisões, que são efetuadas por tempo, a cada 12 meses ou quilometragem, em intervalos de 16 mil quilômetros.



Sobre a Caraigá: Fundada em 1º de outubro de 1965, a Caraigá Veículos começou sua história com a marca Volkswagen na capital paulista. Após um crescimento consolidado com o passar dos primeiros anos, ocorre a fusão da empresa com a antiga Jaguaré Veículos, em 1976, fortalecendo sua atuação sobre a região metropolitana de São Paulo. Em 1994, a atuação da Caraigá se expande com a conquista da bandeira Audi para seu portfólio, sendo a primeira concessionária Audi do Brasil, mantendo inclusive a liderança nas vendas durante os últimos 17 anos para a marca Audi. As concessionárias Caraigá mantiveram um ritmo crescente no mercado, tendo a concessionária sido campeã de vendas de importados VW no Brasil nos últimos 16 anos. Além desta conquista, a Caraigá ainda recebe anualmente o status de Top 5 Importados VW desde 2001. Seu grande crescimento rendeu-lhe diversos prêmios e certificações em todos os anos de sua existência, fruto de uma gestão sólida e disciplinada nos ideais de qualidade no atendimento e na satisfação do cliente. www.caraiga.com.br Caraigá Volkswagen e Audi: Avenida Duquesa de Goiás, 800 – Morumbi Audi Center Jardins: Rua Colômbia, 659 – Jardim Europa