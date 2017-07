Home » Destaque » Ridículo! “Ele tomou o microfone da minha mão”, diz Pastor ao repreender Flávio Dino por tentar transformar a Marcha para Jesus em ato político em Imperatriz

Ridículo! “Ele tomou o microfone da minha mão”, diz Pastor ao repreender Flávio Dino por tentar transformar a Marcha para Jesus em ato político em Imperatriz

Truculento, arrogante e prepotente, assim podemos classificar a atitude do governador Flávio Dino (PCdoB) com a comunidade evangélica de Imperatriz e da Região Tocantina, bem como com Pastor Nonato durante a Marcha para Jesus na cidade.

Segundo o Pastor Nonato, o governador comunista tomou o microfone de sua mão e tentou transformar o altar de Deus em um palanque político onde discursou, mas logo foi repreendido pelo Pastor Nonato, porém Flávio Dino ficou irado ao ser contestado e retrucou iniciando um bate boca e mandou o Pastor respeitá-lo.

“Ei, me respeite”, retrucou o governador.

O pastor Nonato, sempre sensato respondeu o comunista: “Isso aqui é um culto, mas eu não vou brigar”.

“Não foi que dei oportunidade nem para governador e nem para ninguém, Ok! Ele tomou o microfone da minha mão, mas nós fazemos diferente oramos e respeitamos eles”, emendou o Pastor Nonato ao se referir a atitude desrespeitosa do governador Flávio Dino com ele, os fiéis e com Deus que é a grande estrela do evento.

