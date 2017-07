Home » Destaque » Procissão imensa encerrou os festejos de N. S. do Carmo em Piracuruca-PI

Procissão imensa encerrou os festejos de N. S. do Carmo em Piracuruca-PI. Sob as bênçãos de Nossa Senhora do Carmo, a cidade de Piracuruca, Terra dos Irmãos Dantas, distante de Luzilândia 120 km realizou entre os dias 6 e hoje, domingo (16 de julho) os festejos religiosos em homenagem ao iluminado espírito da mãe de Jesus, padroeira da cidade.

Muitas pessoas de fora, além de autoridades federais e estaduais, além de filhos da terra que moram distantes, compareceram a cidade onde participaram dos eventos religiosos, bem assim, do abraço a igreja e do encontro de gerações.

Diversas bandas de forró locais e regionais animaram a população e os visitantes no balneário Prainha, às margens do rio que dá nome à cidade. Na tarde deste domingo, sob a gestão do padre Jurandir (esperantinense), pároco da cidade, os festejos a Nossa Senhora do Carmo, em Piracuruca tiveram seu ponto culminante em uma gigantesca procissão de encerramento.

Da redação

