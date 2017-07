Home » Baixo Médio Maranhense » 1º Arraiá de “Um Novo Tempo Viva Rio Buriti” São Bernardo-MA

1º Arraiá de “Um Novo Tempo Viva Rio Buriti” São Bernardo-MA

SÃO BERNARDO-MA 2017 para esta cidade maranhense localizada a margem do rio Buriti na região do baixo Parnaíba maranhense, distante da capital São Luis, cerca de 370 km é tudo novidade.

Cidade antes governada por um grupo político há mais de 50 anos, viveu uma reviravolta nas ultimas eleições (2016) quando elegeu o médico Dr. João Igor, filho do ex-prefeito de Magalhães de Almeida Neto Carvalho que se consolida na região como a maior liderança política do momento.

Apesar das dificuldades de todo início de gestão o prefeito João Igor realizou a maior festa junina de São Bernardo. A secretaria de Cultura, Secretaria de Comunicação e demais secretarias unidas trabalharam intensamente para transformar a praça de eventos, antes um lugar abandonado no maior espaço cultural para as manifestações folclóricas juninas do I ARRAIÁ DE UM NOVO TEMPO VIVA RIO BURITI. Este tema é para somar com a luta dos bernardenses pela preservação do rio.

Uma representação do rio com água, peixes, uma ponte, vegetação nativa nas margens e três esculturas: uma onça, um jacaré e uma sucuri ambientavam o cenário; ao lado da fogueira de 12 metros, a maior fogueira cenográfica do maranhão.

O primeiro dia de evento foi quinta feira (06) com apresentações de quadrilhas locais e de cidades vizinhas. Logo depois a festa ficou por conta de Toca do Vale e Don Ruan. Na segunda noite, se apresentaram diversos bois e danças da região, a festa foi com Iohannes e Daniel Vianna.

Os dias 8 e 9 foram de competições. O penúltimo dia foi o ponto alto da festa aproximadamente 15 mil pessoas foram prestigiar o Arraiá de Um Novo Tempo Viva Rio Buriti e a festa com Romi Mata e kainafarra.

O ultimo dia (09) termina com cinco quadrilhas disputando o prêmio de 5 mil reais. A campeã foi a Quadrilha Rei do Cangaço com 173,1 pontos que recebeu das mãos do prefeito João Igor este grande prêmio. Fechando com chave de ouro esta grande festa, a forrozeira Tati Girl.

Por Sousa Neto

