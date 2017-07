Home » Destaque » 6ª Edição da Festa do Pescador de Madeiro-PI

6ª Edição da Festa do Pescador de Madeiro-PI

MADEIRO-PI Aconteceu neste sábado (08) no Clube Madeirense a 6ª edição da tradicional festa do pescador organizado pelo presidente do sindicato dos pescadores e pescadoras artesanais, SINDPESCA, Leonardo.

Brindes diversos, sorteio de cestas básica e assessórios de pesca foram ofertados aos pescadores, enquanto a música regional animava a todos.

A festa do pescador madeirense foi prestigiada por diversos amigos entre eles o deputado estadual Júlio Arcoverde, coordenador da pesca no estado do Piauí, Getúlio; presidente do CSB – Central dos Sindicatos do Brasil, Luiz Castro, Prefeito de Porto Dó Barcelar, Ex-prefeito de Joca Marques Onofre Franco, Vereador Ariclene, Vice-prefeito de Madeiro Diniz, Vereador Zé Filho e Vereador Antonio Hilário.

Da redação

