Amanda Nunes defende cinturão diante de Valentina Shevchenko

Esportes. Publicado em: 7 de julho de 2017 - Ás: 16:08 - Categorias: Destaque

Amanda Nunes virou a nova garota-propaganda do UFC. Com o “desaparecimento” de Ronda Ronsey depois dos seus seguidos fracassos, a brasileira ganhou o prestígio dos organizadores com suas últimas vitórias e a conquista do cinturão dos pesos-galo. Hoje a baiana estampa a capa do UFC 213, que tem sua luta contra Valentina Shevchenko como a principal da noite em Las Vegas, nos Estados Unidos, no dia 8 de julho.

Essa luta será a de número 2 entre as duas lutadoras. No primeiro duelo, dia 5 de março do ano passado, vitória da brasileira por pontos e a conquista do cinturão do UFC pela primeira vez. Desde então, as duas pugilistas vivem momentos parecidos. Campeã e nova xodó do UFC, Amanda defendeu seu cinturão em duas oportunidades com duas grandes vitórias. Destaque fica, claro, para sua última conquista, a vitória por nocaute diante da ex-campeã Ronda Rousey. Em sua carreira, a baiana tem 14 vitórias, 10 por nocaute e duas por finalização. São quatro derrotas até agora.

Já Valentina se recuperou da derrota e perda de cinturão para Amanda Nunes e emplacou duas vitórias seguidas, contra Holly Holm e Juliana Pena respectivamente. Estes resultados qualificaram a lutadora para uma nova disputa do cinturão. Valentina também tem 14 vitórias e apenas duas derrotas.

Amanda diz ser uma lutadora completamente diferente, mas promete nova vitória sobre a adversária. “Sou outra atleta, diferente daquela da primeira luta. Eu fui campeã, depois defendi meu cinturão contra Ronda Rousey e agora tenho outra luta pela frente. Vou entrar no octógono e sair com o meu cinturão”, disse a brasileira.

Será que Amanda Nunesvai conseguir se manter como campeã dos pesos galo? Ou chegou a chance de Valentina Shevchenko brilhar? Façam suas apostas no UFC! Nas casas de apostas a disputa está parelha. A favorita para vencer a luta é Valentina com ODDs de 1,833 e a baiana Amanda tem ODDs de 1,909.

Werdum x Overeem 3

Uma das lutas mais esperadas da noite do UFC 213 é com certeza o confronto número 3 entre Fabrício Werdum e Alistair Overeem. Os dois lutadores já se enfrentaram duas vezes no octógono, com uma vitória para cada lado. Este tira-teima promete. O vencedor deste duelo se qualifica para a disputa do cinturão dos pesos pesados contra o croata Stipe Miocic.

Os dois venceram suas últimas lutas. Werdum derrotou Travis Bowne na decisão por pontos no UFC 203, já Overeem nocauteou Mark Hunt no UFC 209. O curioso é que antes destas lutas, os dois tinham perdido para o mesmo rival, Stipe Miocic. O brasileiro perdeu o cinturão para o croata após ser nocauteado no UFC 198. Já o holandês foi derrotado, também por nocaute, no UFC 203 após tentar o título.

Agora, a trilogia se fecha. Quem vai se qualificar para disputar o título dos pesados com Miocic? Werdum ou Overeem? Segundo o site Bumbet, a disputa está parelha com leve desvantagem para Fabrício Werdumque tem ODDs de 2,00 contra 1,77 de Overeem.

Não se esqueça. As lutas acontecem no dia 8 de julho, em Las Vegas, no card principal do UFC 213. Escolham seus favoritos e boa sorte!

