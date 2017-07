Home » Destaque » Vereador luzilandense foi ao INCRA defender projetos para assentamentos

Luzilandia. Publicado em: 3 de julho de 2017 - Ás: 17:44 - Categorias: Destaque

Vereador luzilandense foi ao INCRA defender projetos para assentamentos

Vereador foi ao INCRA defender projetos para assentados de Luzilândia. O vereador João Filho, acompanhado do contador José Lima Neto e de Emerson Meneses Pires de Moura, estiveram na sede do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) em Teresina, onde trataram com o Superintendente Howsembergson de Brito Lima e com a superintendente adjunta Thaís Pires de Moura, de projetos em benefício das comunidades rurais assentadas no município de Luzilândia.

Ao final João Filho e José Lima Neto saíram satisfeitos e avaliaram como uma reunião muito positiva. Elogiaram o superintendente Howsembergson e a adjunta Thaís, pela maneira como trataram os assuntos de interesse de Luzilândia.

Da Redação

