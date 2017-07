Home » Destaque » Família decide e corpo de Leão Filho será cremado

O corpo do Luzilandense Bernardo Pereira Leão Filho, 54 anos de idade, falecido no último dia 24 na cidade do Rio de Janeiro-RJ, vítima de acidente de motocicleta, não será sepultado naquela capital fluminense, nem no Piauí. A família decidiu peça cremação e as cinzas serão trazidas. O corpo de Leão Filho será cremado às 10 horas deste sábado (27.05), no Memorial Ducarmo no Cajú-RJ, sendo antes, velado por 20 minutos.

O laudo apontou como “causa mortis” pancada contundente, proveniente da queda da motocicleta. Ele era neto do industrial Ambrósio Leão e de “Donana” Leão, filho de Bernardo Pereira Leão com D. Almerinda Leão, irmão Gilberto Leão, tio do Dr. Gilson Pires de Moura Leão (enfermeiro em Luzilândia), e, trabalhava como Guia Turístico no Rio de Janeiro. Era solteiro e não tinha filhos.

