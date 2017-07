Hengtong Power brilha no MWC Shanghai 2017

Recentemente, o mundialmente famoso Mobile World Congress 2017 teve sua grande abertura em Xangai. Hengtong Group atende MWC Shanghai 2017 ……

SHANGHAI, SHANGHAI, CHINA, 30 de junho de 2017 / EINPresswire.com / – Recentemente, o mundialmente famoso Mobile World Congress 2017 teve sua grande abertura no Centro de Exposição Internacional New International de Xangai (SNIEC). Hengtong Group, como um conhecido fornecedor mundial de serviços de rede de informação e energia na indústria de comunicação óptica da China, atende ao MWC Shanghai 2017 com o tema “conexão de sabedoria, criar o futuro”. Durante o congresso, a Hengtong traz vários produtos e soluções de gama alta em vários campos como 5G, Big Data, Internet of Things, Smart Community e etc., que despertaram ampla atenção de pessoas de todo o mundo.

Altamente Focada em Spots Indústria Hot

Focada em vários temas quentes no mundo móvel como 5G, Big Data, Internet das Coisas, o Smart Community, segurança cibernética e Oceano inteligente, soluções abrangentes de Hengtong na idade da sabedoria e modo de marca-novos negócios no A era totalmente conectada incorpora sua vantagem como um provedor de serviços integrado com empresas de cadeia de valor total.

Soluções que servem a era da sabedoria de forma abrangente

Durante o congresso, Hengtong concentra-se em mostrar soluções de fibra G.654 de perda ultra baixa, rede óptica inteligente, cabeamento genérico, transmissão de comunicação marítima, acesso flexível FTTH, DCFX, pipeline de micro-cabos de transmissão de ar Construção, centro de dados, segurança da informação e comunidade inteligente. Além disso, ele também exibe seu sistema de estratégia e inovação de operação inteligente, digital e de rede.

Novo modo de negócios em uma área

totalmente conectada Atualmente, a Hengtong não é apenas o maior integrador de sistemas e provedor de serviços de rede da China em áreas de rede de fibra óptica e rede elétrica.

Numitizadora e habilitadora de inteligência

Na era inteligente, o centro de dados se estenderá do centro até a borda, a comunidade e os indivíduos. Todos terão seu próprio centro de dados e podem ter acesso a informações mundiais em casa com viagens, compras, trabalho, etc. tornando-se sem precedentes conveniente. As pessoas podem viajar ao redor do mundo através de tecnologias AR / VR. Hengtong espera tornar-se um facilitador de digitalização e inteligência. Ou seja, através da transmissão e acesso da fibra óptica de banda larga ultra alta, plataformas inteligentes de serviços em nuvem e várias aplicações personalizadas para indivíduos, famílias, governo e empresas. Ao fazê-lo, a Hengtong esforça-se por promover a transformação e a atualização da indústria e até a sociedade em geral.

Através do oceano, Connecting the World

Hengtong desenvolve soluções de produtos e sistemas baseadas em comunicações marítimas e redes elétricas, abrangendo campos como comunicações entre mares, plataformas de petróleo offshore, energia eólica offshore, desenvolvimento de ilhas, engenharia marítima e assim por diante.

Além disso, a Hengtong concentra-se em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de engenharia de equipamentos marítimos de ponta e tecnologia de rede de observação submarina, bem como negócios de energia eólica offshore, campos marinhos de petróleo e gás, transporte marítimo, instalação e construção, com o objetivo de realizar a integração do sistema De poder submarino e comunicação e conectando o mundo através do oceano.

Forjando uma Cadeia de Indústria Inteira no Mercado de Fibra Ótica e Cabo

Através de arar profundamente no mercado de comunicação de fibra óptica, a Hengtong criou uma cadeia de fibra óptica de toda a indústria e dominou a tecnologia de núcleo para a fabricação de cabos de fibra óptica. Com a eficiência da produção melhorada e os custos operacionais globais reduzidos, a Hengtong manteve durante muitos anos uma posição de liderança no mercado global de fibra óptica. No ranking de competitividade entre os fabricantes globais de fibra óptica durante 2015-2016, Hengtong obteve o Top 3 novamente. Particularmente importante é que, Hengtong começou a se concentrar na R & D de fibras ópticas especiais high-end. Tais fibras ópticas especiais são aplicadas principalmente em campos como detecção precisa de IoT, lasers de precisão, biossensing, Comunicações submarinas e monitoramento para fins de substituição da fibra óptica importada e suprimentos para grandes projetos na China. Os resultados das fibras ópticas especiais high-end melhoraram bastante a competitividade abrangente do Hengtong.

A indústria 5G traz um futuro mais inteligente

Na era 5G, a conexão entre pessoas e coisas e a conexão entre coisas e coisas se tornaram realidade, que é um ponto de acesso no congresso MWC deste ano. Como o maior integrador de sistemas de rede de fibra óptica da China e provedor de serviços de rede, os três maiores do mundo na indústria de comunicações de fibra óptica, Hengtong está totalmente preparado para abraçar a era das comunicações 5G.

No congresso, os clientes mostram muita preocupação com quatro séries de fibras ópticas especiais high-end (fibra de resistência a altas temperaturas, fibra a laser, fibra de cristal pohotônico, fibra submarina altamente confiável) exibida no estande de Hengtong. As fibras acima mencionadas são aplicadas principalmente em campos como detecção precisa de IoT, lasers de precisão, biossensagem, comunicações submarinas e monitoramento de grandes projetos na China.