24 de junho de 2017

Encontro da AMT-Ação da Mulher Trabalhista do PDT em Santa Quitéria-MA

Por Sousa Neto

Reuniu-se nesta sexta-feira (23) na câmara municipal de Santa Quitéria-MA diversas mulheres quiteriense para o Encontro Municipal da Ação Mulher Trabalhista – AMT do PDT Maranhão. Uma iniciativa da presidente municipal do PDT e vice-prefeita Ana Claudia Costa.

Este encontro de políticas públicas da Ação da Mulher Trabalhista – AMT tem como objetivo fortalecer a mulher maranhense no cenário político e criar a Executiva Municipal da AMT em Santa Quitéria.

Para este evento foi convidada a presidente nacional da AMT e vice-presidenta do PDT Nacional Miguelina Veccio.

Após a formação da mesa de honra e audição do hino nacional o Prefeito de Santa Quitéria Alberto Rocha (PDT) inicia os trabalhos do evento saudando a todos em nome da vice-presidente nacional do PDT Miguelina Veccio.

Em seguida, a presidente municipal do PDT e vice – prefeita Ana Claudia Costa falou da importância de receber esta grande liderança do PDT nacional Miguelina Veccio no município e da vice-presidente estadual (PDT) Luzimar e companheiras Tânia e Dilma. Ana Claudia Costa continuou e disse: que é uma honra esta dentro deste grande partido e que hoje no PDT não se milita apenas a questão política, mais também uma defesa para as pessoas e hoje dentro do PDT há o movimento negro, juventude socialista, movimento da diversidade e a AMT – Ação Mulher Trabalhista. E finalizou dizendo que tem que ter militância partidária, está unido dentro do partido para alcançar melhorias para uma administração.

Logo depois a presidente estadual da AMT e presidente do diretório municipal de Trizidela do Vale-MA Kariádine Maia que destacou a importância do evento tanto para as mulheres do partido como para gestão do município

Em seguida a presidente nacional da AMT e vice-presidente do PDT nacional Miguelina Veccio, faz uma reflexão: Quem somos nós mulheres? E durante mais de uma hora de palestra, ela expõe a realidade da mulher, como ela vive neste meio e as políticas relacionadas.

O evento finaliza com a formação da comitiva do PDT quiteriense:

Presidente: Ana Claudia Costa Vice-presidente: Rosilene Portela Oliveira Secretária: Kasilene Fernandes Ramos da Silva Tesoureira: Maria da Conceição de Araújo e Maria Helenice

Veja a reportagem da TV Luzilandiaonline



