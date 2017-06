Home » Destaque » Últimas semanas para inscrição no Prêmio Europa de Comunicação 2017

Mundo. Publicado em: 22 de junho de 2017 - Ás: 15:06 - Categorias: Destaque

Últimas semanas para inscrição no Prêmio Europa de Comunicação 2017

A 28ª edição do tradicional Prêmio Europa de Comunicação, que tem como propósito reconhecer e encorajar comunicadores, jornalistas, blogueiros e contadores de histórias a produzirem matérias e reportagens sobre destinos da Europa, já atingiu uma margem de 100 participantes só nas primeiras semanas de inscrições.

Realizado pela Comissão Europeia de Turismo (ETC), o Prêmio dará aos vencedores das melhores matérias uma viagem por Eslovênia, Croácia e Portugal, além da considerável visibilidade profissional ao acrescentar um prêmio desse porte ao currículo.

O Prêmio já tem seus jurados para esta edição: Helena Jacob (Coordenadora de Jornalismo da Faculdade Cásper Líbero), Silvia Valente (Coordenadora da Universidade Anhembi Morumbi) e Edmar Bull (Presidente da ABAV – Associação Brasileira de Agências de Viagem). As matérias serão julgadas por eles e pelos representantes dos países membros da ETC.

O prêmio é dividido em três categorias:

Melhor matéria impressa: reportagem ou série fotográfica original, publicada em uma revista ou jornal impressos.

reportagem ou série fotográfica original, publicada em uma revista ou jornal impressos. Melhor matéria online: reportagem ou série fotográfica original publicada na internet, em um blog, portal, jornal ou revista digital.

reportagem ou série fotográfica original publicada na internet, em um blog, portal, jornal ou revista digital. Melhor matéria audiovisual: reportagens originais divulgadas em TV, rádio ou internet (videoblogs, YouTube, Vimeo, etc.) de, pelo menos, 30 segundos de duração.

Serão aceitos os trabalhos de autoria de profissionais de comunicação no Brasil, publicados entre 1 de agosto de 2016 e 30 junho de 2017. Os critérios de avaliação dos júris foram definidos baseados na qualidade das informações, profundidade do conteúdo, qualidade da escrita/imagem e criatividade na cobertura, sendo que cada critério tem um peso diferente.

As inscrições continuam abertas e vão até o dia 30 de julho de 2017 no site: www.premioeuropa.com.br. Para mais informações, leia aqui oregulamento do concurso.

Os ganhadores serão informados em cerimônica no Consulado da Bélgica em São Paulo, no dia 25 de setembro 2017, em homenagem à Semana do Turismo.

Sobre a Comissão Europeia de Turismo:

A European Travel Commission (ETC) é uma organização, fundada em 1948, sem fins lucrativos e responsável pela promoção da Europa como destino turístico. A organização, hoje, é composta por 32 organismos nacionais de promoção turística de países Europeus. Para mais informações, visite www.etc-corporate.org

Tomás Penna, AVIAREPS – PR & Marketing Manager tpenna@aviareps.com / (11) 3106-2386 ext. 109 Caroline Sierra, AVIAREPS – PR & Marketing Support csierra@aviareps.com / (11) 3106-2386 ext. 118

Notícias Relacionadas