Para expositores, feira de hospitalidade é bom momento para prósperos negócios

Chegando em sua 55ª edição a Equipotel tornou-se, ao longo do tempo, a feira de maior referência para toda a cadeia da hospitalidade e serviços alimentares. A próxima edição da feira será realizada em setembro e contará com uma área de 25 mil m² no São Paulo Expo. O evento reunirá tendências, novidades, tecnologias, serviços e tudo o que existe de mais moderno no que se refere à arte de receber bem. As marcas presentes apostam no poder da feira e no perfil qualificado dos visitantes para consolidar e conquistar novas parcerias. Um desses casos é o da Breton. No mercado desde 1967, a marca é especializada em móveis de alto padrão para área externa, interna e decoração e atendendo principalmente o setor hoteleiro. Para o diretor André Rivikind, a pretensão da empresa na feira é realizar novos negócios na área corporativa: “Fortalecemos nosso departamento corporativo e iremos apresentá-lo na feira. Foi desenhado para atender exclusivamente as redes de hotelaria, restaurantes e construtoras”, comenta. Indo para a sua 22ª participação na Equipotel e presente na feira desde 1994, a Colchão Onix também enxerga o evento como uma importante oportunidade para reunir potenciais clientes nacionais e internacionais gerando bons negócios para a empresa. “Estamos desenvolvendo novos produtos e esperamos mostrar ao mercado hoteleiro e moteleiro o que temos de mais moderno, prático e confortável na tecnologia do sono”, elucida João Vicente Claudino, Vice-Presidente da marca. Outra empresa que já esteve em mais de dez edições da feira é a Maltec, que possui 15 anos de experiência no segmento de máquinas para lavanderia. A empresa desenvolve produtos em sua própria fábrica e buscará, na Equipotel, ampliar suas vendas com novos clientes e a fidelização de clientes já ativos. Vagner Backes, diretor comercial, comenta sobre algumas das novidades presentes para este ano: “Vamos lançar uma linha de lavadoras e secadores com valores econômicos acessíveis para todos os hotéis e pousadas de até 20 apartamentos, dando assim, acesso a equipamentos industriais com um custo cabível no orçamento”. Conhecida por estar entre as cinco principais feiras do mundo no setor de hospitalidade, a Equipotel reunirá em um único local, proprietários de hotéis, pousadas, bares, restaurantes e outros estabelecimentos e seus principais fornecedores. Pela primeira vez a feira será realizada simultaneamente à FEBRAVA, mais importante evento para o segmento de AVAC-R contemplando os setores de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado. O credenciamento de visitantes já pode ser realizado através do site oficial do evento:http://www.equipotel.com.br/Credenciamento/ SERVIÇO

EQUIPOTEL – 55ª EDIÇÃO

Data: 11 a 14 de setembro de 2017

Horário: Segunda a Quinta-feira das 13h às 21h

Local: São Paulo Expo, São Paulo – SP

Informações: www.equipotel.com.br