A ilusão das eleições francesas 2017

18 de junho de 2017

A eleição do europeísta Macron, filho real do sistema bancário e das forças da globalização, para a presidência francesa impediu, por um lado, a ativação automática dos procedimentos de decomposição de uma União Europeia que está sob o controle alemão e criou, por outro lado, uma ilusão incrível nos círculos burocráticos de Bruxelas em relação às perspectivas de sua longevidade.

No entanto, uma leitura completa dos resultados das eleições presidenciais francesas não deixa dúvidas. Um segmento importante – precisamente os 34% – do povo francês, que foi afetado muito menos do que outros povos da zona do euro e da União Européia pelas políticas neoliberais extremas de austeridade selvagem, expressou a sua aversão à construção europeia burocrática antidemocrática nesta segunda rodada.

E de fato, isso aconteceu através de uma estrutura política de extrema direita com um passado racista estigmatizado que durante anos estava à margem do sistema político francês. Se o Mélenchon anti-europeu de esquerda, que não provoca qualquer medo para os franceses, conseguiu passar para a segunda rodada, a eleição de Macron não teriam certeza de que 50% do eleitorado francês votou com eurocepticismo na primeira rodada das eleições.

Em qualquer caso, a União Europeia agora parece uma mulher que sofre de uma doença incurável, cujos médicos lhe dão mais cinco anos para viver, e porque a UE não pode, de qualquer caso, existir sem a França. É certo, porém, que as políticas anti-populares neoliberais que Macron implementará e que serão ditadas por Bruxelas, basicamente por Berlim, desvalorizarão os direitos sociais e trabalhistas do povo francês e provocarão sua raiva justificada.

Consequentemente, nas eleições presidenciais francesas de 2022, e se a bomba da economia italiana ainda não explodiu – o que é bastante improvável – as forças políticas para explodir a União Européia, que nunca adquirem um rosto democrático e social certamente Inverterá o resultado atual das eleições e ganhará por uma grande maioria.

Os alemães, é claro, agora têm todo o direito de desfrutar e celebrar a eleição de Macron que preservarão, mesmo temporariamente, a zona do euro e a União Européia, de onde ganharam mais, enquanto a maioria dos outros está perdendo. Especificamente, o superávit comercial alemão, que é um fenômeno estrutural e não apenas uma coincidência, certamente se deve à grande competitividade da economia alemã, mas também é escandalosamente reforçado pelo mecanismo de funcionamento do euro, uma vez que a moeda comum não permite a países do déficit da zona do euro para desvalorizar sua moeda, fato que os condena a um círculo vicioso de baixa competitividade e déficits persistentes.

Desde a adoção da moeda do euro, o superávit comercial da Alemanha seguiu uma tendência ascendente frenética. Assim, em 2016, atingiu um nível historicamente alto de 252,9 bilhões de euros, de acordo com as informações oficiais do escritório de estatísticas alemão, quando o superávit comercial de toda a zona do euro no mesmo ano ascendeu a apenas 273,9 bilhões de euros. Isto significa que a Alemanha produz 92,33% do superávit comercial total na zona do euro!

Durante o mesmo período da moeda do euro, e com exceção de alguns anos, o déficit comercial da França registrou tendências geralmente mais crescentes. Assim, em 2016, de acordo com um anúncio de Alfândega francês, situou-se em 48,1 bilhões de euros, e a participação de mercado da França na Zona Euro foi significativamente reduzida – caiu de 17% em 2000 para 13,6% em 2015 e para 13,4% em 2016 – enquanto o déficit comercial no ano anterior (2015) totalizou 45,0 bilhões de euros.

Ao mesmo tempo, a economia francesa enfrenta outros sérios problemas. Como conseqüência, a dívida pública está em constante expansão e agora representa cerca de 100% do Produto Nacional Bruto. O desemprego, que afeta particularmente os jovens com idade inferior a 25 anos – quase um em cada quatro está desempregado – ficou em 10% da força de trabalho no final de 2016, reafirmando os esforços fracassados do presidente Hollande para reduzi-lo. Ao mesmo tempo, a Alemanha goza de taxas de emprego muito elevadas, uma vez que o desemprego é historicamente baixo, uma vez que não excede 3,9% da força de trabalho.

Há 15 anos, a França e a Alemanha tinham um padrão de vida semelhante. Mas, atualmente, os alemães são um quinto mais rico, embora ambas as economias tenham recebido a moeda do euro em 2002, com o desemprego em torno de 8% da força de trabalho.

Como consequência, mesmo que a Macron fosse surpreender a todos – o que, é claro, não vai acontecer – e decidiu, com base no peso específico que a França tem desde que o país é o segundo poder econômico da zona do euro, para pressionar fortemente por uma mudança de atitude na União Européia e na Zona Euro, o que melhoraria claramente a economia francesa e, além disso, beneficiaria as economias instáveis dos outros países do Sul Europeu, isso entraria em colapso em um muro enorme e poderoso, que e dizer a posição rígida e estável da Alemanha. E isso acontece porque os alemães – quem está ao volante do seu país – nunca aceitarão o relaxamento da austeridade e as regras “sagradas” da disciplina orçamentária. Os alemães têm sido mais do que óbvios que desejam usar a Zona Euro para seu benefício e em detrimento de todos os outros, e eles nunca poderão retornar voluntariamente à sua moeda nacional, a marca, porque isso levaria ao colapso de suas exportações. Os alemães querem ganhar mais e mais, preservando a zona do euro como é durante um longo período de tempo, e eles realmente não se importam se os outros estão perdendo ou mesmo estão sendo destruídos, como é o caso dos gregos.

Portanto, nesta União Europeia, que é dominada e reinado pela Alemanha, a noção de solidariedade e ajuda mútua não só não existe, mas foi jogada como lixo na lixeira. Por isso, está sendo provado além de qualquer dúvida de que a realidade não é um ensaio pesado, já que tais idéias foram registradas nos tratados fundadores da então CEE, mas sim é cruel e inexorável. Assim, a união de economias poderosas e impotentes e seu apertado abraço através da moeda do euro já provou ser um erro criminal.

Em conclusão, as eleições presidenciais francesas não agitarão os burócratas ricamente pagos em Bruxelas nem os líderes políticos em Berlim que, entregados à sua felicidade e presunção, continuarão a impor aos países da União Europeia políticas extremistas neoliberais de austeridade selvagem que coloca os povos é pobreza e miséria.

