Home » Baixo Médio Maranhense » Ana Claudia Costa vice-prefeita de Santa Quitéria-MA cumpre agenda neste fim de semana em São Luis com importantes reuniões

Destaque. Publicado em: 10 de junho de 2017 - Ás: 03:31 - Categorias: Baixo Médio Maranhense

Ana Claudia Costa vice-prefeita de Santa Quitéria-MA cumpre agenda neste fim de semana em São Luis com importantes reuniões

A vice-prefeita de Santa Quitéria-MA, Ana Claudia Costa, e presidente do PDT no município e membro da AMT Estadual participou ontem (08) na Procuradoria da Mulher da Assembléia Legislativa, de um painel para debater temas importantes, ao lado de mulheres atuantes.

Fizemos um levantamento de casos reais em diversos temas, baseado em índices da realidade no estado como: Violência contra a mulher (principalmente a doméstica) Mulher negra; Na corporação policial, Saúde/Educação e a participação da mulher no mercado de trabalho.

Esta é mais uma das iniciativas da Deputada Valéria Macedo (PDT), que tem atuado de forma significante na defesa de causas como essas.

Durante este painel propusemos dar continuidade a criação de um Observatório Estadual de Políticas Públicas para a Mulher. Destacamos a importância do evento como espaço de discussão de garantias e deveres e de construção de políticas públicas para as mulheres do Maranhão, que essas datas venham à Casa Legislativa para que esses temas que fossem abordados como violência, acessam a informação, equidade no mercado de trabalho, políticas públicas sejam analisadas, discutidos e a partir daí desperte a consciência e a necessidade da priorização dos interesses das demandas das mulheres e assim criar políticas públicas fortalecidas para que de fato a mulher possa ser protagonista de suas próprias vidas enquanto cidadã.

Participei como gestora do nosso município e também estiveram presentes representantes do Conselho Estadual da Mulher, Fórum Estadual da Mulher, Delegacia Especializada, Promotoria da Mulher, Polícia Militar, Partidos e demais representatividade femininas.

E hoje (09) Ana Claudia Costa participou de reunião na AMT – Ação da Mulher Trabalhista PDT Estadual e Municipal São Luís. Discutimos a programação do mês de Junho que está maravilhosa e uma delas é a recepção da nossa querida Presidente Nacional da AMT e vice presidente Nacional PDT – Miguelina Vecchio, que está vindo ao nosso Maranhão.

Outro ponto discutido foi à organização dos cursos disponíveis em nossa plataforma FLB-AP. Somos fortes e lutamos sempre pelo melhor, aqui não se trata só de política partidária, mas do bem-estar das pessoas. Venha fazer parte você também, avante!

Assessoria de Comunicação (Vice-Prefeita Ana Claudia Costa)

Notícias Relacionadas