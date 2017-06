Home » Baixo Médio Maranhense » Escuta para o Orçamento Participativo, região do baixo Parnaíba Maranhense

O produtor e repórter do “Portal LuzilandiaOnline-Maranhão” Sousa Neto, esteve nesta quarta-feira (07) em Chapadinha-MA a convite do articulador político do governador Flavio Dino, Antonio Bernardo, para observar de perto como funciona a OP- Orçamento Participativo. A maneira mais democrática para decidir como o dinheiro público deve ser gasto na região do “Baixo Parnaíba Maranhense”.

A escuta para definir no que devem ser aplicados os recursos públicos aconteceu no auditório da UFMA-Universidade Federal do Maranhão. Após apresentações e discursos das autoridades, formam-se três grupos para discutir e votar as propostas para região, em seguida foi designado dois relatores de cada grupo para defender suas propostas. Eleita as propostas. A próxima etapa será a votação pela internet na página do governo http://www.participa.ma.gov.br/.

Da Redação

