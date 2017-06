Home » Destaque » Reforma do prédio da prefeitura de Luzilândia gera polêmica

Publicado em: 1 de junho de 2017 - Ás: 21:11

Reforma do prédio da prefeitura de Luzilândia gera polêmica

Por Sousa Neto

De tempos em tempos aparecem gestores em Luzilândia meio sem noção, e sem respeito algum pela nossa história e tradição.

Nas redes sociais o debate é intenso entre os luzilandenses que defende a conservação dos nossos prédios históricos e a memória da cidade contra os que não estão nem ai (pseudo luzilandenses).

Iniciado as obras de reforma do prédio da prefeitura, obra de R$ 144.650,30 com recursos do FPM, inicio da obra 12-04-2017 e término da obra 10-07-2017 do atual gestor Prefeito Ronaldo Gomes foi à gota d’água para desencadear uma onda de insatisfações em toda cidade.

Sendo que, o atual gestor além de não ser filho daqui, com esta reforma estar afrontando os verdadeiros luzilandenses, muitos eleitores dele.

No fim da década de 80 e inicio de 90 o prefeito da época sem nenhuma sensibilidade aos apelos dos luzilandenses, derrubou o prédio da Intendência, onde funcionou em décadas anteriores a prefeitura, correios, delegacia entre outros órgãos de governo da época. Nos anos seguintes outros gestores foram alterando praças, coretos e mais recente alteraram parte da praça Santa Luzia para da lugar a um espaço de academia ao ar livre.

Quanto ao prédio da prefeitura no centro da cidade, a primeira reforma estrutural conservando seu desenho original foi em 2005 na gestão de Janaína Marques. Foi removida a porta principal antiga de rolagem por uma moderna feita sobe medida para dar um aspecto atual sem agredir o conjunto da obra.

Já o desenho da nova reforma do prédio da prefeitura ao que parece vai muito além e promete uma mudança radical. Quem é o profissional que assina esta obra, não sabemos.



O ex-vereador e advogado Domingos Marques disse que nesta reforma ocorre três crimes:

Não está previsto na Lei Orçamentária Não fez Licitação Agressão ao Patrimônio Histórico

Uma sugestão seria construir um centro administrativo em outra área da cidade, preservando o prédio construído na década de 50 do século 20 que poderia ser usado como museu, já que existe um projeto atual para criar o Museu de Luzilândia.

