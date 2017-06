Home » Brasil » Encontro Nacional da ABRINT discute novo modelo de telecomunicações e a tributação para provedores regionais do Brasil

Encontro Nacional da ABRINT discute novo modelo de telecomunicações e a tributação para provedores regionais do Brasil

São Paulo, 30 de maio de 2017 – A Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (ABRINT) promove, entre os dias 31 de maio e 2 de junho, a nona edição do Encontro Nacional de Provedores Regionais. É o maior evento do setor na América Latina e será realizado no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Na edição deste ano, os temas de destaque serão o novo modelo de telecomunicações no Brasil e os desafios enfrentados pelos provedores regionais com o sistema de tributação.

A expectativa é que mais de 4 mil pessoas participem do Encontro Nacional, cuja programação está repleta de palestras e workshops para os provedores regionais. Além disso, estão previstas as presenças de empresas, representantes de governo — entre eles o secretário de Telecomunicações do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, André Borges; o presidente da Anatel, Juarez Quadros do Nascimento; o presidente da Telebras, Antônio Loss — e especialistas como Demi Getschko, diretor-presidente do NIC.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR) e membro do CGI.br (Comitê Gestor da Internet no Brasil).

“Estamos muito animados para apresentar aos associados e visitantes um evento ainda maior do que aquele que eles já conheceram nas últimas oito edições. Esse também é um momento excelente para discutirmos temas importantes do setor de telecomunicações, pensando no desenvolvimento dos provedores regionais e na garantia de uma internet de qualidade nas regiões distantes dos grandes centros”, afirma Erich Rodrigues, presidente da ABRINT.

Como destaque na programação do primeiro dia do evento (31/05), às 10h00, está a palestra “Crescer e sair do Simples: evolução ou morte súbita”, com a participação de Cristiano Yazbek, diretor de Negócios do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). Haverá ainda apresentação de uma pesquisa sobre tributação feita em parceria entre o IBPT e a ABRINT.

Para ter acesso à programação completa acesse o portal do evento: http://abrint.com.br/abrint2017/





Premiação e ABRINT Mulher

O Encontro Anual traz este ano também duas novidades para os associados: o projeto “Câmara ABRINT Mulher” e o “Prêmio ABRINT”.

A Câmara tem como objetivo organizar e definir agendas para apoiar a inserção das mulheres na atividade empresarial no setor de telecomunicações. No dia 1º de junho, das 8h30 às 11h30, o público poderá participar de um workshop, um painel de discussão e da apresentação do plano de ação para o projeto. Essas iniciativas contam com a presença de mulheres que se tornaram ícones em diferentes mercados: Rosilda Prates, da P&D Brasil, representante da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), Janete Vaz, do laboratório Sabin, e Alessandra Becker, da FALE Consultoras em Endomarketing. “Nas últimas décadas, as mulheres têm se destacado como protagonistas na atividade empreendedora, fazendo a diferença em um trabalho conjunto com os associados em prol do desenvolvimento da internet de banda larga no Brasil”, apontou Erich Rodrigues.

Já o Prêmio ABRINT estreia com nove categorias que reconhecem e valorizam os esforços de provedores, fornecedores e conselheiros da ABRINT no sentido de expandir o acesso à banda larga no país em 2016. São quatro principais frentes: Associado Provedor que mais cresce no Brasil, Conselheiro Destaque em 2016, Fornecedor Destaque em 2016 e Associado Destaque.

“Temos o orgulho de criar um prêmio que valoriza o esforço conjunto para a universalização da internet”, ressalta Rodrigues.



Anote na agenda

ABRINT 2017: Encontro Nacional

Data: 31 de maio a 2 de junho de 2017, a partir das 8h30

Local: Centro de Convenções Frei Caneca – Rua Frei Caneca, 569 – Consolação, São Paulo – SP

Mais informações sobre o evento: http://abrint.com.br/abrint2017/



Credenciamento para imprensa:

Weber Shandwick

Maria Beatriz Gonçalves – bgoncalves@webershandwick.com – (11) 3027 0214



Sobre a ABRINT

A Associação Brasileira Provedores de Internet e Telecomunicações (ABRINT) tem atuação nacional e representa provedores regionais de internet em discussões junto ao governo, órgãos regulatórios e entidades afins. Provedores são majoritariamente empresas de pequeno e médio portes. Segundo o Ministério das Comunicações, há pelo menos um provedor em operação em todas as cidades do país. Para o Registro de Endereçamento da Internet da América Latina e o Caribe (LACNIC), juntos, eles formam a quarta maior empresa de comunicação do Brasil.

Contatos para imprensa – ABRINT

Maria Beatriz Gonçalves – bgoncalves@webershandwick.com – (11) 3027 0214

