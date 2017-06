Campanha da OMS para o Dia Mundial Sem Tabaco

A Organização Mundial da Saúde (OMS) quer alertar governos, legisladores e opinião pública de todos os países do mundo sobre a ameaça que o tabaco representa ao impactar seriamente áreas como saúde, economia e meio ambiente; freando o desenvolvimento sustentável do planeta. E a agência brasileira nova/sb foi mais uma vez chamada para criar a campanha global do Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado em 31 de maio. Convite que vem se repetindo anualmente desde 2010. O tema escolhido para este ano é “Tabaco – uma ameaça ao desenvolvimento” (no original em inglês: Tobacco – a threat to development). A nova/sb criou uma campanha direta e de entendimento universal, cujo foco está na ameaça iminente que o tabaco representa para o mundo. Foram desenvolvidas cinco versões de cartazes, representando os traços culturais da população e as diferentes regionais de atuação da OMS. Um enxoval de peças foi feito, contando com filme de 30″ para TV e web, cartazes, folders, infográficos para redes sociais, além de material promocional e de apoio ao evento principal que ocorrerá em Genebra. Tudo nos seis idiomas oficiais da ONU (Inglês, Francês, Espanhol, Russo, Árabe e Chinês). ASSISTA AO VÍDEO: youtu.be/GEvfYJQjllg “O cigarro apontado para a bexiga ameaça estourá-la e destruir todo seu equilíbrio. Assim o cigarro trabalha como um símbolo da ameaça que o tabaco exerce sob o mundo, colocando em risco o seu desenvolvimento. A peça traz uma metáfora que tem o potencial de transmitir com sutileza a força do perigo do tabaco e ao mesmo tempo a fragilidade dos países se não o combaterem”, destaca Bob Vieira da Costa, sócio-fundador e presidente da nova/sb. FICHA TÉCNICA Cliente: World Health Organization

Campanha: Tobacco: a threat to development

Diretor de Criação: Hermes Zambini

Direção de Arte: Andressa Codatto

Redator: Paulo Drokan

RTV: Nilvia Centeno e Thais Castrioto

Produção Gráfica: Paulo Gonçalves e André Silva

Fotos: Rodrigo Paiva

3D e Tratamento de Imagens: Ateliê de Imagem

Produtora de vídeo: Ed Madeira

Produtora de áudio: Trah Lah Lah

Atendimento: Ana Paula Rangel e Joana Araújo

Planejamento: Sergio Silva e Luciana Garcia

Aprovação do cliente: Paul David Garwood e Rosane Serrao Quando o Brasil dá o exemplo – Autor do livro “Comunicação de Interesse Público – ideias que movem pessoas e fazem um mundo melhor”, Bob Vieira da Costa colhe ainda os resultados da pesquisa recém-publicada e financiada pela Bill & Melinda Gates Foundation e pela Bloomberg Philanthropies que elege o Brasil como um dos principais cases de sucesso na redução de consumo de cigarro. O estudo analisou 195 países entre 1990 e 2015. Foi Bob o autor de toda a estratégia de comunicação pública brasileira nos anos 90 que resultou, nesses 25 anos, numa redução de 29% para 12% de fumantes diários entre homens e 19% para 8% entre mulheres. Experiência de longa data – A agência nova/sb é a única empresa brasileira a trabalhar com a publicidade da OMS. Ela foi responsável pelas campanhas de doação de sangue da Organização de todos os anos entre 2011 e 2015. Mas foi antes disso, em 2008, que a agência trabalhou pela primeira vez com o tema Consumo de Tabaco. E de 2010 até 2017, a nova/sb vem desenvolvendo as campanhas sobre esse tema para a OMS. Coisa da nova – A nova/sb está entre as maiores agências de publicidade do País. Acaba de ser eleita a Agência do Ano 2016 pelos Colunistas Brasil. Também em 2016 recebeu o Prêmio Pró-Ética do Ministério da Transparência e do Instituto Ethos, sendo a única do setor a contar com tal chancela. Conta com escritórios em São Paulo, Brasília, Cuiabá e Rio de Janeiro, somando mais de 180 profissionais. É responsável pelo projeto de Comunicação de Interesse Público, o Comunica Que Muda, que tem aprofundado a discussão sobre temas polêmicos e de grande impacto. Os temas são: descriminalização da maconha, suicídio, lixo, uso do carro e intolerância. O CQM tem uma forte presença digital, com blog (www.comunicaquemuda.com.br) e redes sociais (Youtube, Twitter, Facebook, Instagram e Pinterest). Esta iniciativa segue tradição pioneira iniciada em 2006 pela agência de contribuir com os debates e transformações sociais.