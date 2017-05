Home » Destaque » URGENTE: Ex-prefeito luzilandense Hiran Aguiar é denunciado e juiz federal aceita denuncia

O Ex-prefeito Hiran Aguiar e o ex-secretário de finanças Raimundo Nonato de Aguiar Neto, seu filho, foram denunciados por crimes de improbridade administrativa da sua gestão de pouco mais de dois meses em 2011. A decisão é desta segunda–feira 24 de Maio.

Hiran foi prefeito por quase três meses aproximadamente, entre Maio e Julho de 2011, Hiran era presidente da câmara de vereadores na época quando assumiu interinamente o município após a ex-prefeita Janaína Marques ser cassada.

Atualmente Hiran integra o governo do Prefeito Ronaldo Gomes, o caçambeiro.

Segundo reportagem do GP1, o ministério público denunciou varias movimentações financeiras irregulares de saques em espécie sem registro de compensação bancária na conta do Fundeb de Luzilândia. As provas da denuncia é de inquéritos policiais instaurados para apurar malversação de recursos públicos.

Os denunciados negam tudo.

