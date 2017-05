Eletrobras Piauí continua oferecendo descontos de 100% em pagamentos à vista

A Eletrobras Distribuição Piauí continua oferecendo condição especial, por tempo determinado, para os clientes que optarem pelo pagamento à vista das contas de energia em atraso. O desconto é de 100% de multas e juros de mora, valendo para consumidores residencial, comercial, industrial e rural, que possuírem, ao menos, duas faturas atrasadas.

De acordo com a gerente de Atendimento aos Clientes, MPatrícia Araújo, este é um bom momento para o consumidor quitar as dívidas com a Eletrobras, já que o Governo Federal está liberando a terceira parcela do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). “Esse é o momento certo para o cliente se planejar e se tornar adimplente junto à Distribuidora”, aconselhou.

Ainda segundo Patrícia, o cliente deve se dirigir a uma das agências de atendimento presencial ou ligar para o 0800 086 0800 para fazer a negociação. “Após negociar com o consumidor, ou seu representante legal, o atendente emitirá uma fatura que terá que ser paga até a data do vencimento”, orientou.

A dívida ativa dos consumidores com a Eletrobras Distribuição Piauí é de R$ 200 milhões, dos quais R$ 179 milhões são das classes privadas. Já o Índice de Inadimplência dos últimos 12 meses é de 10,2%. “Quanto menor a inadimplência, mais recursos poderão ser investidos na melhoria do sistema elétrico, ou seja, todos saem ganhando quando as contas de energia são pagas em dia”, conclui Patrícia.