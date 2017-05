Home » Destaque » Vereador luzilandense se encontra com superintendente da Caixa e ressalta a necessidade de uma agência para o município

Luzilandia. Publicado em: 19 de maio de 2017 - Ás: 21:05 - Categorias: Destaque

Conforme havia sido agendada pelo próprio Superintendente da Caixa Econômica Federal no Piauí, Francisco Elizomar Nunes Guimarães, para a manhã de hoje, 19.05.2017, e, dando mais um passo pera a instalação de uma agência da CEF em Luzilândia, o vereador luzilandense João Filho(PR), acompanhado do deputado estadual Ismar Aguiar Marques(PSB), estiveram na manhã de hoje reunido com aquele superintendente.

Na oportunidade o vereador João Filho voltou a ressaltar a necessidade de uma agência da Caixa Econômica Federal em Luzilândia, mas o Superintendente Francisco Elizomar argumentou que, ele já tinha encaminhado toda a documentação pelo vereador antes apresentada, à comissão técnica realizar os estudos técnicos de viabilidade, mas que, ainda não tinha recebido a resposta. Entretanto, garantiu que na próxima semana, como sem falta, à partir de terça feira, lhe entregar do resultado para que, se for o caso, ele possa ir a busca do que houver necessidade.

A luta continua. Uma agência da Caixa Econômica Federal em Luzilândia será mais uma opção de atendimento bancário a região e mais uma alternativa para investimentos, que poderão ser revertidos no desenvolvimento de toda a região.

O superintendente Elizomar também falou que, diante do déficit habitacional na sede do município de Luzilândia, apresentado por João Filho, onde são encontradas residências nas quais moram duas a três famílias em pequenos cômodos, gerando sério problema de ordem social, disse que na próxima semana, também terá os dados resposta sobre a reivindicação de construção de 200 novas unidades habitacionais na zona urbana luzilandense.

Da Redação

