Vereador João Filho se reúne com Fábio Abreu e pede mais segurança para Luzilândia

O vereador JOÃO FILHO (PR), vem se avultando, despontando como um dos parlamentares mais atuantes, no município

Completados mais de 130 dias de trabalhos na Câmara de Vereadores de Luzilândia, o vereador JOÃO FILHO(PR), vem se avultando, despontando como um dos parlamentares mais atuantes do município.

Na manhã desta quinta-feira (18.05.17), ele esteve na Secretaria de Segurança Pública, em Teresina, reunido com o Secretário FÁBIO ABREU, com quem tratou de vários assuntos, e um deles foi diz respeito à segurança pública de Luzilândia.

FÁBIO ABREU após ouvir as argumentações de JOÃO FILHO disse que, um concurso público está em curso na polícia Militar, para 480 homens, e prometeu atender ao vereador afirmando que, quando da nomeação desses novos policiais, irá destinar mais 20 policiais para Luzilândia.

JOÃO FILHO também reivindicou a criação do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) na Companhia de Polícia de Luzilândia, e o Secretário de Segurança lhe prometeu.

Após FÁBIO ABREU garantir a criação do GATE na PM de Luzilândia o vereador também explanou sobre a situação do Conselho Tutelar luzilandense, que ainda não dispõe de uma viatura. Muito solicito, de pronto, FÁBIO ABREU, prometeu atender, mas disse que, não sabia se seria de imediato porque, antes teria que verificar que viaturas dispõe e as suas destinações, mas garantiu que não sendo possível arranjar das que dispõe, irá apresentar emenda parlamentar para que no próximo ano o Conselho Tutelar de Luzilândia seja contemplado com uma viatura.

FÁBIO ABREU que além de Secretário de Segurança Pública, também é deputado federal, prometeu ao vereador JOÃO FILHO todo apoio necessário e ficaram de conversar posteriormente sobre outros projetos de interesse do município de Luzilândia, inclusive de calçamento de ruas.

