Governador É Vaiado Por Alunos Devido A Falta De Professores Em Escola. Veja O Vídeo!

Devido a falta de professores de biologia e matemática, na Unidade Escolar João Martins, no município de Marcos Parente (sul do Estado), alunos e professores aproveitaram uma visita do governador do Piauí, Wellington Dias, para questioná-lo gritar vaiando o chefe do executivo estadual. Um dos manifestantes chegou a chamá-lo de “ladrão”, enquanto Wellington Dias entrava no carro para deixar o local.

Na Unidade Escolar João Martins, os estudantes estão sem nenhum aproveitamento com essas aulas por mediação tecnológica nas duas disciplinas.

No Piauí, o ex-ministro Marcelo Castro, deputado federal, também foi vaiado ao chegar no aeroporto de Teresina, sendo chamado de golpista. Ele teria reagido tentando chutar um dos manifestantes.

VEJA O VÍDEO DO PROTESTO CONTRA O GOVERNADOR!



Fonte: Portal AI5

