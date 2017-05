Home » Baixo Médio Maranhense » Faleceu Dj Bruno Mix

Destaque. Publicado em: 14 de maio de 2017 - Ás: 02:21 - Categorias: Baixo Médio Maranhense

Faleceu Dj Bruno Mix

Faleceu nesta manhã de Sábado 13/05 o Dj Bruno Mix em São Bernardo-MA. Segundo informações que chegou a nossa redação, Bruno trabalhava na instalação de uma antena da SKY com um homem conhecido por Nonato. Este teria feito contato com a força elétrica e ao vê-lo sendo eletrocutado tentou socorrer e ao tocá-lo também foi eletrocutado.

Nonato faleceu no local, Bruno ainda chegou respirando no Hospital Felipe Jorge mais não resistiu e veio a óbito minutos depois. Seu corpo será velado na UFMA e será enterrado domingo (14/05).

Bruno era conhecido como DJ Bruno Mix, e animava festas desde a capital São Luíz a Parnaíba no Piaui. Esta tragédia pegou a todos de surpresa, amigos do Maranhão e Piauí se recusam acreditar que o DJ Bruno Mix não esta mais entre nós.

O repórter do Portal luzilandiaOnline Sousa Neto em 2011 esteve com Bruno durante as apresentações do Grupo de Teatro de São Bernardo os Tagarelas da Matriz nas festividades dos 400 anos de São Luiz. Bruno integrava o grupo de teatro. Bruno também era amante de esportes radicais e sempre podíamos encontra-lo nos Rali’s de São Bernardo e região.

Da redação

