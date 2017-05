Home » Destaque » Criado o mais novo grupo de WattSap luzilandense “Os Três Corações”

Criado o mais novo grupo de WattSap luzilandense “Os Três Corações”

Criado recentemente por Miguel e Luan o grupo de Wattsap “Amigos dos Três Corações” é o mais novo grupo de Sap de Luzilândia e já bomba. Mais afinal de conta o que é “Os três corações”?

Na década de 80 entre os cruzamentos das ruas Olegário Pinheiro e a Rua José de Melo havia três bares um em cada esquina e era o ponto de encontro da moçada luzilandense da época, era parada obrigatória no point da cidade apelidado carinhosamente de “Os Três Corações” .

O tempo passou os bares se foi, mais o local continuou sendo ponto de encontro onde reúne luzilandenses que moram fora e os daqui principalmente nas festividades de fim do ano.

Ali se fala de tudo, futebol, política, economia entre outros assuntos. E para interagir com as diversas gerações dos Três Corações é que Miguel e Luan criaram o grupo de Sap. Se você é luzilandense e freqüentou “Os Três Corações” e gostaria de reencontrar antigos amigos, agora você pode no grupo de SAP “Os Amigos dos Três Corações”

E quem também é da primeira geração dos Três Corações (1985) é o repórter do Portal LuzilandiaOnline Sousa Neto. Na época morava na Rua Olegário Pinheiro a poucos metros do point e viveu intensamente aqueles dias animados e divertidos da distante década de 80.

Atualização

O advogado Gilvan Castro outro luzilandense da primeira geração dos Três Corações que mora em outro estado, atualiza a matéria informando que o pai dele, Sr. Budu é o autor do nome os “Três Corações“. Mais informação dos amigos para enriquecer a matéria podem deixar nos cometários.

Veja neste vídeo imagens de alguns frequentadores dos “Três Corações” nas décadas de 80 e 90.



