Presidente do INSS muda posicionamento

Nada como uma viagem à Nova York para mudar a opinião das pessoas. O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Leonardo Gadelha, durante todo o processo de construção da proposta de reforma da Previdência não emitiu qualquer opinião referente as sugestões de mudança. Nem contra, nem a favor. Mas após seu retorno dos Estados Unidos (viagem paga pela Administração Pública), e com a promessa de degola do Governo Federal àqueles que ficarem contra o Palácio do Planalto, Gadelha posicionou-se a favor das mudanças.

A Anasps, que representa 50 mil servidores, está decepcionada com tal mudança. Deixamos aqui os questionamentos feitos pelos servidores do INSS: Qual foi a participação do presidente Gadelha na construção da proposta? O que aconteceu de tão importante em Nova York para fazê-lo mudar de posicionamento?

(*) Paulo César Régis de Souza, vice-presidente Executivo da Associação Nacional dos Servidores Públicos, da Previdência e da Seguridade Social – Anasps

