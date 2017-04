Home » Arte e Musica » Morre Jerry Adriani e será enterrado nesta segunda (24)

Publicado em: 24 de abril de 2017

Morre Jerry Adriani e será enterrado nesta segunda (24)

O corpo do cantor Jerry Adriani será velado na manhã desta segunda-feira (24), no Cemitério Francisco Xavier, no Caju, zona portuária do Rio de Janeiro, e será enterrado por volta das 17h da tarde.

O ídolo da Jovem Guarda morreu às 15h30 do último domingo (23), aos 70 anos de idade, após perder uma batalha contra um câncer.

Além disso, o cantor também havia sofrido uma trombose em uma das pernas recentemente. Ao ser internado, o veterano foi diagnosticado o câncer.

Ícone do movimento “Jovem Guarda”, Jair Alves de Souza nasceu no dia 29 de janeiro de 1947, no bairro do Brás, em São Paulo. O cantor adotou o nome Jerry Adriani no início de sua carreira, em 1964.

Seu primeiro disco foi “Italianíssimo”, quando o artista cantava músicas em italiano. Em 1965, o famoso passou a gravar as canções em português, reunidas no disco “Um Grande Amor”.

Jerry deixou três filhos: Joseph, Thiago e Tadeu de Sousa.

