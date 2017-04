Home » Baixo Médio Maranhense » Articulador de Flavio Dino prestigia Caravana Governo de Todos em Santa Quitéria-MA

Destaque. Publicado em: 23 de abril de 2017 - Ás: 13:13 - Categorias: Baixo Médio Maranhense

Articulador de Flavio Dino prestigia Caravana Governo de Todos em Santa Quitéria-MA

Por Sousa Neto, com informações do BlogWillian

O Articulador Político do Governador Flávio Dino no baixo parnaíba maranhense o Ex-Prefeito Antônio Bernardo de São Bernardo-MA, esteve em Santa Quitéria-MA neste sábado dia 22 /04 para mais uma edição da Caravana Governo de Todos realizado no Colégio Cônego Nestor.

A caravana governo de todos se desloca da capital São Luiz para diversas cidades do interior oferecendo diversos serviços de cidadania, como emissão de documentos; saúde, aferição de pressão e medição de glicemia; assistência social; atividades culturais; esportivas de lazer e ouvir as demandas do povo.

Antonio Bernardo se encontrou também com os secretários de governo Robson Paz (adjunto de comunicação), Adelmo Soares (Agricultura familiar), Simplício Araújo (Indústria e Comercio).

Quem também prestigiou o evento foi o Dep. Levi Ponte aliado político do Prefeito Alberto Rocha de Santa Quitéria-MA.

Antonio Bernardo disse ao portal LuzilandiaOnline que, a Caravana Governo de Todos continua e em breve será anunciado as próximas cidades do baixo parnaíba maranhense que vai receber a caravana.

Disse também que conversou com Robson Paz sobre assuntos importantes da comunicação de governo na região e como alcançar os maranhenses de forma mais eficiente, trazendo o governo para mais perto do povo.

Veja algumas imagens do evento em Santa Quitéria-MA

Notícias Relacionadas