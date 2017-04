Home » Destaque » Eletrobras Distribuição Piauí reforma e automatiza subestação Jockey

Eletrobras Distribuição Piauí reforma e automatiza subestação Jockey

Visando resolver circunstâncias inesperadas de queda de energia na zona Leste de Teresina, a Eletrobras Distribuição Piauí está investindo mais de R$ 3 milhões para renovar e automatizar a subestação Jockey, uma das mais importantes da capital.

Atualmente a subestação possui carga instalada de 76 MVA, oito alimentadores e está sendo automatizada para melhorar a confiabilidade e a qualidade no fornecimento de energia elétrica, reduzindo o tempo de interrupção e diminuindo os custos operacionais.

De acordo com o gerente de Obras de Alta Tensão, Luiz Lima, com a automação a subestação passa ser operada remotamente por profissionais do Centro de Operação Integrado, que terão controle total na realização de manobras dos equipamentos. “Significa dizer que no caso de problema com um alimentador, o operador tem a possibilidade de remanejar a carga para outro alimentador e evitar o desligamento total da subestação”, esclareceu.

Já eletrotécnico Bianor Barros informou que a subestação receberá seis novos disjuntores de 69 kV para proteção, chaves tripolar, barra de transferência, novos painéis digitais, controle de automação e a instalação de câmaras de segurança. Além disso, o cabeamento de proteção e controle do pátio será todo substituído e em alguns locais será utilizada a fibra ótica. “Também foi realizado manutenção nos transformadores de força para garantir um melhor desempenho dos equipamentos”, finalizou.

O trabalho está sendo executado pelas empresas Pretel e Logixs e Cabrália, com o apoio dos profissionais da linha viva, manutenção, planejamento e operação, além do uso da subestação móvel que assegura a continuidade do fornecimento da energia até o término da obra.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Eletrobras

