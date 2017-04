Home » Destaque » Joice Hasselmann de novo no Piauí acusa governador de contratar empresa sem licitação

Política. Publicado em: 8 de abril de 2017 - Ás: 20:06 - Categorias: Destaque

Joice Hasselmann de novo no Piauí acusa governador de contratar empresa sem licitação

A jornalista Joice Hasselmann depois do vídeo chamando o governador Wellington Dias, PT do Piauí, ” o governador mais irresponsável”. Joice publicou outro vídeo no seu canal (Joice Hasselmann) acusando o governador de contratar empresa sem licitação, cerca de 5 milhões. Veja no vídeo abaixo:

Da redação

Notícias Relacionadas