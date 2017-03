Home » Brasil » LEIS BIZARRAS, INVERSÃO DE VALORES, CONTINUA: Conselho Tutelar pede a prisão de pai que gravou vídeo ensinando a profissão de pedreiro ao filho

LEIS BIZARRAS, INVERSÃO DE VALORES, CONTINUA: Conselho Tutelar pede a prisão de pai que gravou vídeo ensinando a profissão de pedreiro ao filho

“Um vídeo postado no youtube mostra um pai que trabalha como pedreiro, ensinando a profissão ao seu filho… O garoto parece estar se divertindo com a situação e faz tudo extremamente rápido. O garoto seria filho do seguidor da página que divulgou o conteúdo. Ele foi identificado como Francisco Fonseca. O pedreiro explica que desde novo o menino sempre gostou de trabalhar, mas isso tem gerado uma divisão online. Para algumas pessoas, um menor trabalhando é um absurdo e a cena é um flagrante do que chamam de exploração infantil. Já para outras, o pai está dando um bom exemplo e ensinando a criança a importância do trabalho”

Pois é, o diretor do Conselho Tutelar expediu junto a Vara da Infância e Juventude um mandato de prisão para o pai do garoto, acusando-o de explorar trabalho infantil do filho.

Um internauta, solidário à família vítima de tudo que está acontecendo defendeu o pai do garoto:

“Trabalhei muito com meu pai sempre estudei e brinquei! Hoje sou grato a ele por ter me ensinado a ser quem sou hoje! Com 12 anos comprei minha primeira calça jeans e meu tênis que queria! Fiquei tão orgulhoso de mim! Obrigado meu pai por ter sido um exemplo de guerreirooo!”, disse o rapaz. Veja abaixo o vídeo que mostra o garoto trabalhando e que está provocando grande polêmica nas redes sociais. Na sua opinião, esse pai deve ser preso por contar com a ajuda do filho pequeno em seu trabalho?

