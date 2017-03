Home » Destaque » Dia do consumidor é comemorado pela Eletrobras com plantão especial de atendimento

Publicado em: 14 de março de 2017 - Ás: 16:59 - Categorias: Destaque



Plantão Especial de Atendimento da Eletrobras marcará o Dia do Consumidor em Teresina Para comemorar o Dia do Consumidor, a Eletrobras Distribuição Piauí estará com plantão especial de atendimento no conjunto Parque Piauí, zona Sul de Teresina, da manhã desta quarta-feira (15) até o fim da tarde de sexta-feira (17).

A ação visa a oferecer aos clientes da região atendimentos comerciais e operacionais, como solicitação de poda de árvores, transferência de titularidade, ligação nova e religação. O atendimento será realizado na Praça da Integração, próximo ao Centro Social Urbano (CSU), com início previsto para as 8h desta quarta-feira.

Serão dedicadas equipes de serviços técnicos e comerciais para suporte e tratamento das demandas solicitadas durante o Plantão Especial de Atendimento. De acordo com a gerente de Atendimento aos Clientes, Patrícia Araújo, a iniciativa objetiva valorizar o cliente e estreitar o relacionamento entre a Eletrobras e seus consumidores. “Estamos sempre investindo na qualificação de nossos colaboradores para que busquem sempre atender os nossos clientes com respeito e cordialidade”, destaca.

O evento contará com a presença do caminhão-escola, onde estudantes poderão, de forma interativa, absorver conhecimento sobre eficiência energética e proteção do meio ambiente. “Disponibilizaremos várias equipes para realizar palestras em escolas públicas da região”, conclui Patrícia.

Assessoria de Comunicação Eletrobrás – Piauí

