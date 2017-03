Home » Baixo Médio Maranhense » SÃO BERNARDO-MA: moradores do Povoado Entroncamento protestam, bloqueiam estrada e cobram do governo Flávio Dino

Destaque. Publicado em: 12 de março de 2017 - Ás: 03:46 - Categorias: Baixo Médio Maranhense

SÃO BERNARDO-MA: moradores do Povoado Entroncamento protestam, bloqueiam estrada e cobram do governo Flávio Dino

Os moradores do povoado Entroncamento, município de São Bernardo-MA por volta das 11 horas de sábado (11/03), cavaram uma vala na estrada que passa no meio do povoado, e dar acesso ao povoado Porto Formoso e a ponte de Luzilândia-PI para bloquear o acesso de veículos, um protesto pela situação caótica da estrada, cheia de buracos e pedras. Neste período do inverno, se forma grandes piscinas de água nos buracos, dificultando ainda mais o tráfego.

O trecho de cerca de 9 km até a divisa com o estado do Piauí é porta de entrada e saída do Maranhão pelo município de São Bernardo. A importância desta estrada é muito grande, já que ela dar acesso aos lençóis maranhenses e por ela passa a economia da região.

A ponte de Luzilândia sobre o rio Parnaíba entre Piauí e Maranhão inaugurada em Julho de 2014 uniu os dois estados, mais o trecho de 9 km entre a ponte e o povoado Entroncamento continuou um problema, já que o governo do Maranhão não quis asfaltar esta estrada que se une com a MA-110 que passa no povoado.

Durante a campanha do governador Flavio Dino, ele prometeu asfaltar esta estrada mais até agora nenhum esforço do governo aconteceu. A gestão passada do município de São Bernardo conseguiu várias conquistas para o município (Universidade Federal), mais a estrada do Entroncamento, nenhum interesse por ela foi demonstrada e continuou sendo este trecho de chão, de muita poeira no verão e lama no inverno com ladeiras íngremes e perigosas

A atual gestão do Prefeito João Igor começa agora e ainda esta tentando se encontrar em menos de três meses de governo. Enquanto isso, moradores do Entroncamento, não querem saber, a eles interessa apenas, uma ação do governo Flávio Dino e da gestão municipal que atenda sua demanda.

Por Sousa Neto

Imagens: Noticias de São Bernardo

Notícias Relacionadas