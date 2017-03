Home » Destaque » Ismar Marques é empossado na ALEPI e já defende vários projetos em beneficio de Luzilândia e região

Luzilandia. Publicado em: 8 de março de 2017 - Ás: 00:45 - Categorias: Destaque

Ismar Marques é empossado na ALEPI e já defende vários projetos em beneficio de Luzilândia e região

O deputado Ismar Aguiar Marques (PSB) assumiu hoje (07.03) o mandato de parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí em substituição a Zé Santana (PMDB), que pediu licença por tempo indeterminado para assumir a Secretaria de Assistência Social. Esta é a sétima vez em que Ismar presta o juramento de cumprimento da Constituição enquanto estiver exercendo o mandato.

“Vou assumir de fato na próxima segunda-feira pois vou a Brasília ainda hoje para uma série de compromissos, mas volto com algumas temáticas que pretendo discutir, dentre elas a continuidade do sistema de abastecimento de água da parte alta da cidade de Luzilândia beneficiando milhares de pessoas que precisam de melhorias no abastecimento”, disse o novo parlamentar.

Na tarde de ontem (06.03), Ismar Marques foi recebido em audiência, pelo governador Wellington Dias com quem tratou de vários projetos de interesses de Luzilândia e região. Foi uma reunião muito importante.

Convocado ontem, Ismar Marques tomou posse na manhã de hoje e dentro por volta de 17 horas viajará para Brasília, para tratar de vários assuntos, projetos de interesse de Luzilândia e região, com os deputados federais Átila Lira (PSB) e Júlio César (PDT), e à partir de segunda feira retomará suas atividades normais na Alepi.

Dentre os assuntos que Ismar tratou na tarde de ontem com o governador, diz respeito a implantação das rodovias estaduais que foram planejadas por sua ingerência, no governo de Wilson Martins, ainda em 2012 e 2013, quando foram numeradas, estão no Mapa Rodoviário do Estado e agora precisam ser implantadas. Uma delas, ligando Madeiro a Matias Olímpio, passando pelos povoados Mosquito, Furna, Entre Morros, Canto Grande, Formosa, até a planejada BR 222 que vem de Matias Olímpio à Barrinha.

“Essa rodovia está no mapa do Piauí, numerada como PI e precisa ser implantada, este foi um dos assuntos que falei com o governador”, disse Ismar Marques. “O outro foi uma rodovia também que vai do povoado Alegre, município de Luzilândia e passa ali pelas localidades Carnaúbas, vai a Extremas, saindo na estrada que liga o povoado Boa Vista a cidade de Joaquim Pires. A outra é uma que liga Joaquim Pires à região do Santo Antônio, no município de Joaquim Pires, à Marajá dos Almeidas, saindo de Esperantina a Caraúbas. Uma que sai do Morro do Chapéu até o povoado Marajá, município de São João do Arraial, e uma outra é a que sai de Capim Grosso até o povoado Marajá município de São João do Arraial”, enfatizou.

“Também de interesse da nossa região, que nós levamos ao governador foi a questão do sistema de abastecimento d’água de Luzilândia, que tem o planejamento de uma caixa pra ser construída na parte alta da cidade porque a água que vai da parte baixa não chega lá e lá. As casas já estão sendo feitas, loteamentos estão sendo feitos lá, inclusive já tem até casas e conjunto habitacional bem mais distante passando e a caixa d’água em cima daquele morro vai alimentar tanto a cidade como aquela outra parte ali do rumo do Candeeiros”, continuou Ismar.

O deputado Ismar Marques, também tratou com o governador da área da saúde, que é um problema grave. Se uma pessoa adoecer em Teresina, imediatamente vai atendida. Se a pessoa adoecer no interior do Estado, terá que ir pro hospital local e o médico que a atender naquela unidade de saúde, ligará para Teresina, para uma central de regulação, para encontrar um leito, porque a pessoa só pode viajar do interior para Teresina, quando tiver um leito arrumado.

“Então isto é um problema sério que estamos encontrando no interior, é uma reclamação grande e nós vamos neste nosso mandato, continuar nessa luta para que se encontre uma solução, seja que é a parte mais importante, a melhoria dos hospitais regionais, porque se dê condição pros hospitais regionais funcionarem bem, o médico referência para aquele hospital regional e ali vai tratado. Mas o problema é que nos habituamos a tudo que acontece no Estado trazer para Teresina, e ai está aquele gargalho aqui. Eu acho que é o assunto que deve ser resolvido e vamos trabalhar nesse sentido além de muitos outros assuntos que ao longo do tempo nos vamos conversando aqui” concluiu Ismar Marques.

Dentre Estiveram presentes na Assembleia Legislativa, registramos as presenças de Howsembergson Brito (Superintendente do INCRA), Thaís Pires de Moura (Superintendente Adjunta do INCRA); de Ronaldo Gomes e Jaqueline Aguiar (prefeito e vice-prefeita de Luzilândia, respectivamente); do cantor Frank Aguiar (ex vice–prefeito de São Bernardo do Campo-SP); de Rosemeire (vereadora de Morro do Chapéu), de Jânio Aguiar (ex vereador e ex-prefeito de Esperantina); Janior Aguiar Filho (vice-prefeito de Esperantina); Zé Filho (ex vereador de Batalha); Edguimá Pontes (ex-Presidente da Câmara Municipal de Luzilândia); José Marques (ex-prefeito de Luzilândia com sua esposa, ex-vereador Morgana Marques); João Cassimiro Filho (vereador de Luzilândia); Emerson Meneses Pires de Moura (Presidente COLUZ- Colônia Luzilandense em Teresina); Marilene Aguiar (ex-deputada estadual); Carlos Lima (radialista); e, vários outros, dentre filhos, netas, parentes e amigos.

Logo após a posse Ismar recepcionou os amigos presentes no restaurante Confraria Uchôa, localizado na zona leste da capital piauiense, onde foi serviço um almoço com animação musical de Terra Francisco, oportunidade que o cantor forrozeiro Frank Aguiar aproveitou para dar uma “palhinha” aos presentes.

Por Ermeson Moura

Notícias Relacionadas