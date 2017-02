Home » Destaque » Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Madeiro filia-se a CUT

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Madeiro filia-se a CUT

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Madeiro – PI se reuniu nesta sexta-feira (25) em sua sede para votar por filiação a CUT- Central Única dos Trabalhadores. No estado do Piauí o STR-Madeiro já conta com a representação da FETAG mais em Brasília, não tinha representação. Mais isso muda a partir desta adesão a CUT.

No Madeiro, trabalhador rural se encontra em situação de vulnerabilidade diante das reformas e novas políticas de governo que não sopram a favor deles. Ter uma representação forte garante uma defesa adequada dos direitos dos trabalhadores e é isso que o STR-Madeiro esta fazendo, através do seu presidente Oscar Cardoso se filiando a CUT.

O evento começou com a prestação de conta do STR-Madeiro e o contador Hernando relatando os dados de entrada e saída, e tudo que foi movimentado.

Logo depois o Secretário de Educação do Madeiro professor Gomes, representando o prefeito Zé Neto se pronúncia e fala da importância do fortalecimento da categoria e parceria que esta secretaria tem com o sindicato através dos programas de alfabetização de idosos trabalhadores rurais do município.

Na sequencia o presidente Oscar Cardoso do STR-Madeiro fala sobre a atividade sindical do trabalhador rural Bernardo Ferreira de Sousa, o Nego Hugo que é homenageado com o seu nome no auditório do sindicato e convida sua esposa (foto) para receber este reconhecimento público do trabalho que prestou a categoria.

Esta assembleia contou também com a presença do legislativo madeirense através do vereador Bendito.

O presidente da CUT Paulo Bezerra falou ao portal luzilandiaonline: é um orgulho para a CUT ter o sindicato dos rurais de Madeiro na nossa filiação… Que a classe de trabalhadores passa por um processo de desgaste neste momento, porque as reformas trabalhistas postas pelo governo, retira direito de todo trabalhador e o setor mais afetado , da reforma do presidente, é o setor rural. Por isso a importância desta categoria ter representação de fato.

Oscar Cardoso presidente do STR-Madeiro disse também ao portal luzilandiaonline: …estamos nos filiando a CUT para fortalecer a categoria, os trabalhadores rurais de Madeiro, já estamos com a FETAG em nível de estado e agora com a CUT a nível nacional, para ter força e dialogar com o governo, defendendo direitos dos trabalhadores rurais.

A votação pela filiação do STR-Madeiro a CUT – Central Única dos Trabalhadores foi unânime (foto). E finalizou com a distribuição de bonés e um almoço oferecido aos trabalhadores.

