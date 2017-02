Home » Baixo Médio Maranhense » Abertura do legislativo bernardense 2017

Abertura do legislativo bernardense 2017

A abertura do ano legislativo em São Bernardo-MA aconteceu nesta quarta feira (15). Os vereadores se reuniram no plenário José Nunes Prado da Câmara Municipal para dar inicio aos trabalhos de 2017.

Com menos de dez pessoas na galeria, os trabalhos do legislativo tiveram início com o presidente da câmara João Mãozinha abrindo a sessão pedindo a proteção de Deus.

Aberto o pequeno expediente o vereador Farofa sobe a tribuna da câmara para agradecer a Deus e denunciar o edital baixado pela nova gestão, que estabelece quanto deve ganhar os servidores municipais. O vereador Farofa disse que o edital fere leis garantidas na constituição e decepciona quem esperava uma administração melhor.

Logo em seguida, o vereador Ronaldinho fala que ocorreu duas sessões extra-ordinárias e nestas sessões o procurador do município falou, que o atual prefeito João Igor encontrou as contas da prefeitura zeradas. Ronaldinho disse: que isso não procede porque só na saúde, ficou cerca de R$ 200 mil reais e este dinheiro nos primeiros dias da nova gestão foi sacado e o vereador quer saber onde está o dinheiro.

A vereadora Claudiane Garcez se pronunciou sobre a situação caótica da rodoviária e pede providencia da gestão para resolver o problema.

No grande expediente, o vereador Farofa volta com o mesmo assunto e apela a todos os vereadores ir ao MP denunciar a nova política de salários do atual gestor.

O presidente da câmara, vereador João Mãozinha que é da base do prefeito João Igor, antes de encerrar a sessão, pede calma e tempo porque a atual gestão só tem quarenta e poucos dias de governo e que as dificuldades de início de uma nova gestão, serão superadas.

Veja neste vídeo o debate dos vereadores Farofa e Dedeu Couto sobre a nova política de valores salariais do prefeito João Igor.

