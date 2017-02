Home » Destaque » Gestores municipais já podem se inscrever na ‘Marcha a Brasília’

Política. Publicado em: 12 de fevereiro de 2017 - Ás: 03:02 - Categorias: Destaque

Gestores municipais já podem se inscrever na ‘Marcha a Brasília’

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) abriu as inscrições para a 20ª edição da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. O evento ocorre entre os dias 15 e 18 de maio, em Brasília, e deverá reunir representantes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, além de milhares de gestores municipais.

Atualmente, a marcha é o maior evento municipalista da América Latina. Para se ter uma ideia de sua importância, em 2016, foram registrados mais de cinco mil participantes dentre prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e secretários municipais. Porém, nem sempre foi assim.

O movimento começou com uma pequena mobilização na capital federal, no ano de 1998. Pela primeira vez, gestores municipais de todo o país estiveram organizados para apresentar ao governo sua pauta de reivindicações. Alguns dos itens, na época, foram o aumento do Fundo Participação dos Municípios (FPM) e a municipalização dos recursos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Apesar das demandas urgentes, os prefeitos foram recebidos pela tropa de choque da Polícia Militar na rampa do Congresso Nacional. A tentativa frustrada de marcar uma audiência com a presidência levou o grupo a se reunir novamente no ano seguinte, na II Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.

No decorrer dos anos, o movimento foi ganhando força até se transformar no principal evento municipalista da América Latina. Como explica a CNM, a Marcha é uma oportunidade para debater junto aos gestores municipais as pautas prioritárias e, posteriormente, levar essas reivindicações até o governo federal.

A inscrição pode ser feita neste link.

Fonte: CNM

Notícias Relacionadas