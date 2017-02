Home » Baixo Médio Maranhense » Conclusão da Jornada de Alfabetização “Sim Eu Posso” em Santana-MA

Publicado em: 10 de fevereiro de 2017

Conclusão da Jornada de Alfabetização “Sim Eu Posso” em Santana-MA

O programa de alfabetização “Sim Eu Posso” do governo Flavio Dino entregou nesta quarta-feira (8) certificados de conclusão a 748 pessoas de Santana do Maranhão–MA. O programa que se originou em Cuba mostrou-se eficiente na alfabetização dos santanenses. O senhor Silvio Marrero, 69 anos do povoado Cabeceira do Magu, muito feliz disse: “Para mim é uma grande vantagem com 69 anos, hoje escrevi meu nome pela primeira vez”.

A finalisação desta jornada de alfabetização contou com a presença do subsecretário de educação Danilo Moreira. Ele disse: …mais de 500 pessoas de Santana do Maranhão saí da condição de analfabetos e em oito meses de programa do “Sim Eu Posso” hoje sabem ler e escrever. Danilo também destacou, que este programa esta em oito cidades e será expandido para as 22 cidades até atingir as trinta cidades mais pobres do maranhão.

O prefeito de Santana do Maranhão Francisco Tavares participou do evento e disse: o programa “Sim Eu Posso” é de uma relevância grande para o município que é carente e se encontra entre as cidades maranhenses de baixo IDH, permitindo as pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar, a condição de sair do analfabetismo.

A secretaria adjunta de promoção do IDH Loroana Santana, já há um bom tempo no município falou a produção do Portal: … que Santana é um dos municípios que compõe o plano mais IDH com 22 ações de governo entre elas, o Programa de Alfabetização “Sim Eu Posso” que conseguiu alfabetizar 748 pessoas; tem a Força Estadual que atende o município com atenção primaria; Secretaria de Agricultura Familiar com ações das unidades de restaurações familiares; programa minha casa maranhão em execução onde serão cadastradas 100 famílias em Santana; sistema pleno de água que a Caema vai instalar em Santana e em três povoados do município.

Quem foi ver de perto a conclusão da jornada de alfabetização “Sim Eu Posso” foi à representação da articulação do governo Flávio Dino na região Antônio Bernardo, ele destacou a importância das ações do governo e como estas ações vem melhorar a qualidade de vida do povo de Santana do Maranhão.

O evento mostrou também, uma exposição de arte, músicos, poetas locais, artesanato feito com matéria prima da região do Magu, entre outras exposições da cultura regional.

Por Sousa Neto

