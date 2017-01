Home » Destaque » Prefeitura de Matias Olímpio faz pregão estimado em R$1,2 milhão para combustível

Publicado em: 31 de janeiro de 2017

Prefeitura de Matias Olímpio faz pregão estimado em R$1,2 milhão para combustível

A Prefeitura Municipal de Matias Olímpio (89 km de Batalha-PI) lançou este mês um procedimento licitatório destinado à contratação de pessoa jurídica para fornecimento de combustível e derivados do petróleo no valor de R$ 1.200,00 (hum milhão e duzentos mil reais), tendo como fonte de recursos o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), e outros.

O aviso da licitação foi publicado no Diário Oficial dos Municípios e no site do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Na modalidade pregão e do tipo menor preço, sob regime de empreitada global, o procedimento causa estranheza pela quantidade exacerbada de recursos a serem gastos com combustível numa cidade relativamente pequena, durante um curto intervalo de tempo, tendo em vista que o contrato tem duração de 10 meses.

O pregão presencial está marcado para o dia 10 de fevereiro, às 9h30, com recebimento dos envelopes com as propostas e documentação. No site do TCE-PI, consta o nome de Francisco das Chagas Silva Lira como o responsável pelo procedimento.

A quantidade de combustível a ser fornecida é bem alta. Serão 360 mil litros de combustível, distribuídos em: Diesel S/10 – 200.000,00 litros; Diesel/ Biodiesel -100.000,00 litros; Gasolina Comum – 60.000,00 mil litros. Ainda faz parte da licitação 50 baldes de 20 litros de Arla 32, um reagente que diminui a emissão de gases em veículos a diesel.

Fonte: Folha de Batalha

