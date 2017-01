Home » Destaque » Secretário de Segurança do Piauí visita Madeiro a convite do Vereador Antônio Hilário

Secretário de Segurança do Piauí visita Madeiro a convite do Vereador Antônio Hilário

O vereador e sindicalista, Antônio Hilário convidou o Secretario de Segurança do Estado do Piauí, Cap. Fábio Abreu para uma reunião neste sábado (28) no Sindicato dos Pescadores Artesanais de Madeiro e solicitar providências para melhorar a segurança do município.

Antônio Hilário ano passado foi vitima de um assalto em sua própria residência, dinheiro e alguns pertences foram roubados, enquanto os bandidos mantinham a família na mira de armas de fogo; recentemente ladrões roubaram o comercio do irmão Edi e trocaram tiros com a polícia, um deles foi morto e os demais fugiram.

Outro motivo para o convite é apresentar para o secretário os pescadores madeirenses. Fabio Abreu já esteve à frente da Secretaria da Pesca e tem laços estreitos com a categoria.

Na ocasião, Hilário apresentou a chapa única para as eleições do dia 12 de Fevereiro que vai eleger a nova diretoria do Sindicato dos Pescadores e Pescadoras Artesanais de Madeiro,veja:

Presidente – Leonardo Pereira de Sousa

Vice – Francisco das Chagas Alves Sousa

1º Secretário – Teresinha de Jesus Nascimento

2º Secretário – Lucinete Fortes Costa

1º Tesoureiro – Glaicekelly de Barbosa Araújo

2º Tesoureiro – Giselia Araújo Rodrigues

Diretor de Política Sindical – Nildo Lelis de Brito Costa

Diretor de Política Sindical – Antonio Cezar Rosa da Silva

Diretor de Comunicação – Raimundo Nonato Liarte Magalhães

Diretor de Assuntos Jurídicos – Regina Lucia Lopes Braga

Conselho Fiscal Titular – Francisco de Melo Barros; Lucinete Pereira Castro; José de Oliveira Ribeiro

Conselho Fiscal Suplente – Maria Dalva L. Silva; Maria do Carmo Sousa; Francisco Pereira de Sousa.

Antônio Hilário disse à categoria e ao secretario que em 2016 entregou 87 benefícios entre auxilio doença, salário maternidade, aposentadoria por idade e pensão por morte, um total de quase R$ 400.000,00.

E nesta reunião mais dois beneficio de R$ 937,00 são entregues a José dos Santos Meneses Sousa e Maria Ioneide. Este benefício é para auxilio do filho de José dos Santos Meneses Sousa que perdeu a mãe e do neto de Maria Ioneide que também ficou sem a mãe recentemente.

Antônio Hilário em seguida, apresenta Adécio da Superintendência da Pesca e diz: que ele foi quem mais ajudou nos processos dos pescadores de madeiro. Adécio disse: que Antônio Hilário todas as vezes que esteve na Superintendência da Pesca, pedia para os pescadores, não pedia nada pra ele, a prioridade era sempre os pescadores.

Logo depois o Vereador Antônio Hilário entrega um ofício ao secretário Fábio Abreu solicitando mais segurança para o município do Madeiro.

O Secretário Fábio Abreu, conversa com os pescadores, fala da sua trajetória e finaliza dizendo que vai se empenhar para melhorar a segurança do Madeiro.

O Vereador Antônio Hilário convida o secretário para um almoço e no trajeto o secretário visita a delegacia de Madeiro e fala de uma reforma do prédio entre outras melhorias.

A visita do secretario de estado contou ainda com a presença do vice-prefeito Domingo Diniz representado o prefeito Zé Neto.

Por Sousa Neto

